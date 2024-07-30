ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
Клаудио Эчеверри сыграл на добивании и установил итоговый счет в матче с Украиной – 2:0
30 июля прошел матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.
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Поединок состоялся на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2.
Второй мяч на 90+1-й минуте оформил 18-летний аргентинский хавбек Клаудио Эчеверри, который удачно сыграл на добивании после сейва голкипера украинского коллектива Кирилла Фесюна.
Был шанс, что Эчеверри забрался в офсайд, однако, как показала система VAR, нога Максима Таловерова была ближе к воротам во время первого удара.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
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