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Футбол
30 июля 2024, 21:45 | Обновлено 30 июля 2024, 22:07
1563
0

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины

Клаудио Эчеверри сыграл на добивании и установил итоговый счет в матче с Украиной – 2:0

30 июля 2024, 21:45 | Обновлено 30 июля 2024, 22:07
1563
0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля прошел матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2.

Второй мяч на 90+1-й минуте оформил 18-летний аргентинский хавбек Клаудио Эчеверри, который удачно сыграл на добивании после сейва голкипера украинского коллектива Кирилла Фесюна.

Был шанс, что Эчеверри забрался в офсайд, однако, как показала система VAR, нога Максима Таловерова была ближе к воротам во время первого удара.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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