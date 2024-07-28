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  4. Член семьи президента. Яна Суркис сообщила о том, что замужем за Биловаром
Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 15:56 |
1409
1

Член семьи президента. Яна Суркис сообщила о том, что замужем за Биловаром

Молодая семья образовалась еще год назад

28 июля 2024, 15:56 |
1409
1
Член семьи президента. Яна Суркис сообщила о том, что замужем за Биловаром
instagram.com/y.surkis777

Дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса Яна сегодня в своем Instagram опубликовала пост, которым дала понять, что уже год как является супругой 23-летнего центрбека киевской команды Кристиана Биловара.

Девушка опубликовала ряд фото, сделанных в Киево-Печерской лавре, сопроводив их подписью: «28.07.2023. One year as a family today» («Сегодня год как мы семья»).

О том, что Кристиана Биловара и Яну Суркис связывают романтические отношения было известно и ранее, однако пара о своей свадьбе до этого никогда не сообщала.

Отметим, что помимо Игоря Суркиса в «Динамо» также есть другие члены этой семьи, в частности, сын старшего брата президента «бело-синих» Вячеслав Суркис, который действует на позиции голкипера в молодежной команде клуба. Сам Григорий Суркис – отец Вячеслава и брат Игоря – формально в нынешнем «Динамо» никаких должностей не имеет, однако ранее являлся владельцем, президентом и почетным президентом киевлян.

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Яна Суркис Кристиан Биловар Динамо Киев Игорь Суркис свадьба lifestyle
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Keen Vision
Так вони давно вже разом - це не було секретом ні для кого.
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