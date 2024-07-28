Член семьи президента. Яна Суркис сообщила о том, что замужем за Биловаром

Дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса Яна сегодня в своем Instagram опубликовала пост, которым дала понять, что уже год как является супругой 23-летнего центрбека киевской команды Кристиана Биловара.

Девушка опубликовала ряд фото, сделанных в Киево-Печерской лавре, сопроводив их подписью: «28.07.2023. One year as a family today» («Сегодня год как мы семья»).

О том, что Кристиана Биловара и Яну Суркис связывают романтические отношения было известно и ранее, однако пара о своей свадьбе до этого никогда не сообщала.

Отметим, что помимо Игоря Суркиса в «Динамо» также есть другие члены этой семьи, в частности, сын старшего брата президента «бело-синих» Вячеслав Суркис, который действует на позиции голкипера в молодежной команде клуба. Сам Григорий Суркис – отец Вячеслава и брат Игоря – формально в нынешнем «Динамо» никаких должностей не имеет, однако ранее являлся владельцем, президентом и почетным президентом киевлян.