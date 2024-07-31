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Лига чемпионов
31 июля 2024, 18:50 | Обновлено 31 июля 2024, 18:58
1459
0

Вероятный соперник Динамо в ЛЧ. Рейнджерс подписывает 9 новичка

Шотландский гранд – противник киевлян в еврокубке

31 июля 2024, 18:50 | Обновлено 31 июля 2024, 18:58
1459
0
Вероятный соперник Динамо в ЛЧ. Рейнджерс подписывает 9 новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Робін Проппер

«Рейнджерс» станет соперником «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, если киевляне сегодня спокойно доведут до победы противостояние с «Партизаном».

Сообщается, что клуб из Глазго договорился с «Твенте» о подписании центрального защитника Робина Проппера. Игрок станет 9 новичком команды этим летом.

Среди более-менее известных футболистов отметим аренду вингера «Вольфсбурга» и сборной Чехии Вацлава Черны и подписание вратаря сборной Шотландии Лиама Келли.

Киевляне в случае выхода в 3-й раунд квалификации сыграют с шотландским соперником 6/7 и 13 августа.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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