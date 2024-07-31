Вероятный соперник Динамо в ЛЧ. Рейнджерс подписывает 9 новичка
Шотландский гранд – противник киевлян в еврокубке
«Рейнджерс» станет соперником «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, если киевляне сегодня спокойно доведут до победы противостояние с «Партизаном».
Сообщается, что клуб из Глазго договорился с «Твенте» о подписании центрального защитника Робина Проппера. Игрок станет 9 новичком команды этим летом.
Среди более-менее известных футболистов отметим аренду вингера «Вольфсбурга» и сборной Чехии Вацлава Черны и подписание вратаря сборной Шотландии Лиама Келли.
Киевляне в случае выхода в 3-й раунд квалификации сыграют с шотландским соперником 6/7 и 13 августа.
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