Вероятный соперник Динамо в ЛЧ. Рейнджерс подписывает 9 новичка

«Рейнджерс» станет соперником «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, если киевляне сегодня спокойно доведут до победы противостояние с «Партизаном».

Сообщается, что клуб из Глазго договорился с «Твенте» о подписании центрального защитника Робина Проппера. Игрок станет 9 новичком команды этим летом.

Среди более-менее известных футболистов отметим аренду вингера «Вольфсбурга» и сборной Чехии Вацлава Черны и подписание вратаря сборной Шотландии Лиама Келли.

Киевляне в случае выхода в 3-й раунд квалификации сыграют с шотландским соперником 6/7 и 13 августа.