Руслан РОТАНЬ: «Осадок остался. Украина могла пройти на Олимпиаде дальше»

Тренер Украины U-23 Руслан Ротань оценил выступление команды на футбольном олимпийском турнире, где сборная заняла третье место и не вышла из группы.

«Аргентина имела два момента и воспользовалась этим. Это индивидуальное мастерство. Мы доказали, что Украина существует, и мы хотим поблагодарить наших воинов за эту возможность. Если говорить в целом, то эта команда могла пройти и дальше, если бы в первом матче не потеряли очки».

«Нужно принять этот результат, а также поблагодарить наших болельщиков».

«Конечно, осадок остался, эта команда могла больше. Где-то наш менталитет сказался, мы не можем быть сконцентрированными весь матч, как с Ираком, где были ошибки», – сказал Ротань.