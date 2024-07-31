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  4. Руслан РОТАНЬ: «Осадок остался. Украина могла пройти на Олимпиаде дальше»
Футбол
31 июля 2024, 17:29 |
486
3

Руслан РОТАНЬ: «Осадок остался. Украина могла пройти на Олимпиаде дальше»

Тренер не полностью доволен выступлением

31 июля 2024, 17:29 |
486
3
Руслан РОТАНЬ: «Осадок остался. Украина могла пройти на Олимпиаде дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Тренер Украины U-23 Руслан Ротань оценил выступление команды на футбольном олимпийском турнире, где сборная заняла третье место и не вышла из группы.

«Аргентина имела два момента и воспользовалась этим. Это индивидуальное мастерство. Мы доказали, что Украина существует, и мы хотим поблагодарить наших воинов за эту возможность. Если говорить в целом, то эта команда могла пройти и дальше, если бы в первом матче не потеряли очки».

«Нужно принять этот результат, а также поблагодарить наших болельщиков».

«Конечно, осадок остался, эта команда могла больше. Где-то наш менталитет сказался, мы не можем быть сконцентрированными весь матч, как с Ираком, где были ошибки», – сказал Ротань.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Перець
Та всім пох 
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+1
Гагик Пердонян
осад був і залишається на тренерському кріслі...
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+1
Виктор Войцеховский
Ну не с таким тренером, как ты. Это очевидно. Сборная мучалась. 
Ответить
0
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