ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ

Итальянское издание Il Romanista поместило на обложку своего выпуска украинского форварда «Жироны» Артема Довбика. В СМИ подчеркивают, что игрок уже летит в Италию для подписания контракта с «Ромой».

Сообщается, что «Рома» ранее уже договорилась с нападающим по условиям 5-летнего контракта, а буквально вчера удалось согласовать трансфер с «Жироной».

Испанский клуб с учетом бонусов заработает около 40 миллионов евро.

Римский клуб хочет финализировать трансфер до конца этой недели.