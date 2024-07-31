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  4. ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ
Италия
31 июля 2024, 17:49 | Обновлено 31 июля 2024, 17:55
1340
1

ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ

Трансфер состоится в ближайшее время

31 июля 2024, 17:49 | Обновлено 31 июля 2024, 17:55
1340
1
ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянское издание Il Romanista поместило на обложку своего выпуска украинского форварда «Жироны» Артема Довбика. В СМИ подчеркивают, что игрок уже летит в Италию для подписания контракта с «Ромой».

Сообщается, что «Рома» ранее уже договорилась с нападающим по условиям 5-летнего контракта, а буквально вчера удалось согласовать трансфер с «Жироной».

Испанский клуб с учетом бонусов заработает около 40 миллионов евро.

Римский клуб хочет финализировать трансфер до конца этой недели.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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adidas777
На 99% впевнений, що це нарешті правдива інформація.
Після епопопеї з "переходом" Довбика до Атлетіко.
Дуже радий, що наш голеадор опиниться в улюбленій Серії А! 
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