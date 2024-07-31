Италия31 июля 2024, 17:49 | Обновлено 31 июля 2024, 17:55
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ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ
Трансфер состоится в ближайшее время
31 июля 2024, 17:49 | Обновлено 31 июля 2024, 17:55
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Итальянское издание Il Romanista поместило на обложку своего выпуска украинского форварда «Жироны» Артема Довбика. В СМИ подчеркивают, что игрок уже летит в Италию для подписания контракта с «Ромой».
Сообщается, что «Рома» ранее уже договорилась с нападающим по условиям 5-летнего контракта, а буквально вчера удалось согласовать трансфер с «Жироной».
Испанский клуб с учетом бонусов заработает около 40 миллионов евро.
Римский клуб хочет финализировать трансфер до конца этой недели.
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Після епопопеї з "переходом" Довбика до Атлетіко.
Дуже радий, що наш голеадор опиниться в улюбленій Серії А!