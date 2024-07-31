Звездный нападающий ответил на слова Гвардиолы

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес прокомментировал недавние высказывания Пепа Гвардиолы о своем будущем в клубе.

Гвардиола отреагировал на ситуацию, сказав: «Желание Альвареса играть больше естественно, но у меня 18-19 игроков хотят того же, что и он. Когда Хулиан все обдумает, его агент свяжется с руководством клуба».

В ответ Альварес заявил: «Я слышал слова Гвардиолы. Мне особо нечего добавить. Я никогда не говорил ничего плохого. Просто сказал, что проанализирую ситуацию, как делаю каждый сезон - оценю прошедший год и возможные перспективы. Я всегда подчеркивал, что мне комфортно в «Сити», я счастлив здесь, это отличный клуб. Я не сказал ничего негативного».

Ранее звездный форвард «Ман Сити» объяснил свое желание покинуть клуб.