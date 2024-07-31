Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный нападающий ответил на слова Гвардиолы
Англия
31 июля 2024, 18:22 |
1000
0

Звездный нападающий ответил на слова Гвардиолы

Раннее тренер сказал, что Альварес не единственный, кто хочет больше игрового времени

31 июля 2024, 18:22 |
1000
0
Звездный нападающий ответил на слова Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес прокомментировал недавние высказывания Пепа Гвардиолы о своем будущем в клубе.

Гвардиола отреагировал на ситуацию, сказав: «Желание Альвареса играть больше естественно, но у меня 18-19 игроков хотят того же, что и он. Когда Хулиан все обдумает, его агент свяжется с руководством клуба».

В ответ Альварес заявил: «Я слышал слова Гвардиолы. Мне особо нечего добавить. Я никогда не говорил ничего плохого. Просто сказал, что проанализирую ситуацию, как делаю каждый сезон - оценю прошедший год и возможные перспективы. Я всегда подчеркивал, что мне комфортно в «Сити», я счастлив здесь, это отличный клуб. Я не сказал ничего негативного».

Ранее звездный форвард «Ман Сити» объяснил свое желание покинуть клуб.

По теме:
Вероятный соперник Динамо в ЛЧ. Рейнджерс подписывает 9 новичка
ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ
В Карпатах медосмотр проходит бразильский легионер
трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ Хулиан Альварес
Алексей Тиньков Источник: Tyc Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Футбол | 31 июля 2024, 00:45 0
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо

Лугано уступил второй раз Фенербахче и сыграет в Q3 Лиги Европы

Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 23:09 1
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании

В финале сборная Италии одержала победу над командой Франции

5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
Футбол | 31.07.2024, 15:30
5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
Футбол | 31.07.2024, 18:33
ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 19:13
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 01:20
Олимпийские игры
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
31.07.2024, 00:23 3
Олимпийские игры
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
30.07.2024, 13:47 3
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 7
Футбол
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 19:22 48
Олимпийские игры
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем