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Англия
29 июля 2024, 20:29 | Обновлено 29 июля 2024, 20:30
2069
0

Звездный форвард Ман Сити объяснил свое желание покинуть клуб

Хулиану Альваресу не нравится, что он не играет в важных матчах

29 июля 2024, 20:29 | Обновлено 29 июля 2024, 20:30
2069
0
Звездный форвард Ман Сити объяснил свое желание покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес объяснил свое желание покинуть клуб.

«В прошлом сезоне я был одним из лидеров команды по количеству проведенных на поле минут. Однако, в итоге тебе не по душе оставаться в стороне во время ключевых матчей – хочется быть полезным.

Мне необходимо время, чтобы поразмыслить о своих целях и желаниях. Посмотрим, что будет дальше».

Раннее ходили слухи о том, что звездный игрок «Ман Сити» попросил выставить его на трансфер.

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Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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