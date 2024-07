Звездный форвард Ман Сити объяснил свое желание покинуть клуб

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес объяснил свое желание покинуть клуб.

«В прошлом сезоне я был одним из лидеров команды по количеству проведенных на поле минут. Однако, в итоге тебе не по душе оставаться в стороне во время ключевых матчей – хочется быть полезным.

Мне необходимо время, чтобы поразмыслить о своих целях и желаниях. Посмотрим, что будет дальше».

Раннее ходили слухи о том, что звездный игрок «Ман Сити» попросил выставить его на трансфер.

🚨🔵 Julián Álvarez on his future: “Last season, I was one of the players with the most minutes at City. But... in the end, you don't like being left out of important matches; you want to contribute”.



“I'll take my time to think about what I want for myself. We'll see”. pic.twitter.com/A1S8i5rDtH