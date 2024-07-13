90-миллионый звездный игрок Ман Сити попросил выставить его на трансфер

24-летний аргентинский форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес попросил руководство клуба выставить его на трансфера.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито, форвард сборной Аргентины отказался продлевать контракт с «горожанами» на улучшенных условиях и теперь хочет уйти.

Кроме того, Альварес попросил боссов гранда Английской Премьер-лиги выставить на него приемлемую цену.

Действующее соглашение Хулиана с «Манчестер Сити» рассчитано до 2028 года. В сезоне 2023/24 форвард провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Transfermarkt оценивает контракт Альвареса в 90 миллионов евро. Сейчас нападающий находится в расположении аргентинской национальной команды и 15 июля проведет финальный матч Копа Америка против Колумбии.

Ранее Альварес заявил о желании перейти в мадридский «Реал».