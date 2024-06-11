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Испания
11 июня 2024, 22:11 | Обновлено 11 июня 2024, 23:11
2654
0

Звездный нападающий Манчестер Сити изъявил желание перейти в Реал

Хулиан Альварес рассматривает уход только в мадридский клуб

11 июня 2024, 22:11 | Обновлено 11 июня 2024, 23:11
2654
0
Звездный нападающий Манчестер Сити изъявил желание перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может покинуть английский клуб.

Сообщается, что несмотря на интерес от ряда топовых европейских клубов, Альварес счастлив в Манчестере и единственным клубом, который может его убедить покинуть «горожан», является мадридский «Реал».

Отмечается, что «Реал» вряд ли будет рассматривать трансфер футболиста в атакующую линию этим летом, однако если в 2025 году Хулиану поступит предложение от «галактикос», то он с радостью присоединится к мадридскому клубу.

В сезоне 2023/2024 на счету Альвареса 19 голов и 13 ассистов в 54 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.

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Хулиан Альварес трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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