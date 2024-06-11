Звездный нападающий Манчестер Сити изъявил желание перейти в Реал

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может покинуть английский клуб.

Сообщается, что несмотря на интерес от ряда топовых европейских клубов, Альварес счастлив в Манчестере и единственным клубом, который может его убедить покинуть «горожан», является мадридский «Реал».

Отмечается, что «Реал» вряд ли будет рассматривать трансфер футболиста в атакующую линию этим летом, однако если в 2025 году Хулиану поступит предложение от «галактикос», то он с радостью присоединится к мадридскому клубу.

В сезоне 2023/2024 на счету Альвареса 19 голов и 13 ассистов в 54 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.