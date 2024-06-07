Чемпион мира может покинуть Манчестер Сити летом

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес нынешним летом может покинуть «Манчестер Сити». По информации аргентинского журналиста Гастона Эдула, что в ближайшее время один из клубов АПЛ планирует сделать крупное предложение по 24-летнему форварду.

В свою очередь, Фабрицио Романо об интересе к Альваресу со стороны клубов АПЛ не сообщает ничего. По его информации, двумя главными претендентами на Альвареса являются «Атлетико» Мадрид и «ПСЖ».

В сезоне 2023/2024 на счету Альвареса 19 голов и 13 ассистов в 54 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.