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Англия
07 июня 2024, 08:49 |
576
0

Чемпион мира может покинуть Манчестер Сити летом

Хулианом Альваресом интересуется ряд топ-клубов

07 июня 2024, 08:49 |
576
0
Чемпион мира может покинуть Манчестер Сити летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес нынешним летом может покинуть «Манчестер Сити». По информации аргентинского журналиста Гастона Эдула, что в ближайшее время один из клубов АПЛ планирует сделать крупное предложение по 24-летнему форварду.

В свою очередь, Фабрицио Романо об интересе к Альваресу со стороны клубов АПЛ не сообщает ничего. По его информации, двумя главными претендентами на Альвареса являются «Атлетико» Мадрид и «ПСЖ».

В сезоне 2023/2024 на счету Альвареса 19 голов и 13 ассистов в 54 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.

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Хулиан Альварес Манчестер Сити ПСЖ Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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