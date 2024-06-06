Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина
«Атлетико» пока не может договориться с «Жироной»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако по информации El Gol Digital «матрасникам» пока трудно договориться с «Жироной» и терпение мадридцев может лопнуть. Мадридцы уже сделали несколько предложений «Жироне», последнее – 30 млн евро, однако каталонцы хотят получить минимум 35 млн.
«Атлетико» уже начал изучать альтернативные варианты. Если не получится договориться с «Жироной», то «матрасники» попытаются подписать Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» или Виктора Дьекереша из «Спортинга».
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.
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Будет больше 50 лямов,тогда начнутся переговоры!и то,в командукоторая играет от обороны против даже середняков,я бы не хотел видеть,как Тёма мучается и ищет моменты! А вот варик с Барной(которую я ненавижу) у него как раз может сложиться!там он будет реальным наконечником!плюс Мбабе пришёл,который не чистый форвард!)вообще бы зашло,вместо Лёвы!)