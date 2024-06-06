Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина
Испания
06 июня 2024, 00:01 |
1197
1

Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина

«Атлетико» пока не может договориться с «Жироной»

06 июня 2024, 00:01 |
1197
1
Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако по информации El Gol Digital «матрасникам» пока трудно договориться с «Жироной» и терпение мадридцев может лопнуть. Мадридцы уже сделали несколько предложений «Жироне», последнее – 30 млн евро, однако каталонцы хотят получить минимум 35 млн.

«Атлетико» уже начал изучать альтернативные варианты. Если не получится договориться с «Жироной», то «матрасники» попытаются подписать Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» или Виктора Дьекереша из «Спортинга».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

По теме:
Топ-инсайдер рассказал, перейдет ли Зинченко летом в Баварию
ПИХАЛЕНОК: «С нетерпением жду матчей с Шахтером. Покажу, как они ошиблись»
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Хулиан Альварес Виктор Дьекереш трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05 июня 2024, 14:05 5
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение
Футбол | 05 июня 2024, 19:41 30
Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение
Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение

Руководство «пенсионеров» не отпустит Михаила и Энцо Фернандеса на Игры в Париж

ОФИЦИАЛЬНО. Именитый итальянский клуб уволил главного тренера
Футбол | 05.06.2024, 23:40
ОФИЦИАЛЬНО. Именитый итальянский клуб уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Именитый итальянский клуб уволил главного тренера
Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Теннис | 05.06.2024, 21:29
Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 05.06.2024, 07:55
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Седьмой
Накуй идите матрасники,за такие копейки договариваться!
Будет больше 50 лямов,тогда начнутся переговоры!и то,в командукоторая играет от обороны против даже середняков,я бы не хотел видеть,как Тёма мучается и ищет моменты! А вот варик с Барной(которую я ненавижу) у него как раз может сложиться!там он будет реальным наконечником!плюс Мбабе пришёл,который не чистый форвард!)вообще бы зашло,вместо Лёвы!)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 11
Футбол
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 62
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
04.06.2024, 17:55 7
Теннис
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 15
Футбол
Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок
Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок
04.06.2024, 07:29
Футбол
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
04.06.2024, 07:11 8
Футбол
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
05.06.2024, 08:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем