Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако по информации El Gol Digital «матрасникам» пока трудно договориться с «Жироной» и терпение мадридцев может лопнуть. Мадридцы уже сделали несколько предложений «Жироне», последнее – 30 млн евро, однако каталонцы хотят получить минимум 35 млн.

«Атлетико» уже начал изучать альтернативные варианты. Если не получится договориться с «Жироной», то «матрасники» попытаются подписать Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» или Виктора Дьекереша из «Спортинга».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.