«За Евро ставлю 4 с плюсом». Тренер Украины U-19 оценил чемпионат Европы

Тренер Украины U-19 Дмитрий Михайленко дал оценку выступлению сборной Украины на чемпионате Европы. Команда добралась до полуфинала, где уступила Франции.

Украинские футболисты выполнили задачу квалифицироваться на ЧМ-2025.

— Дмитрий Станиславович, каковы ваши общие впечатления от чемпионата Европы?

— Впечатления только положительные, потому что на этом турнире были собраны лучшие команды, тренеры. Мы увидели лучшие стандарты европейского футбола, и к чему нужно стремиться. Мы остались довольны своим выступлением и с позитивом смотрим в будущее.

— По пятибалльной системе, какую оценку поставите сборной Украины?

— Учитывая трудности, которые у нас были, а также уровень соперников, я думаю, можно смело ставить четверку с плюсом. Очень редко бывает так, когда остаешься всем доволен. Можно было сработать лучше и нам, тренерам и футболистам.

— Задачу-минимум, попасть на ЧМ-2025 (U-20), сборная Украины выполнила досрочно. Однако после столь эмоционального поединка с Италией (3:2) вашим подопечным удалось полностью восстановиться в полуфинале с Францией (0:1)?

— Действительно, эмоционально команда была немного опустошена. В матче с Италией, когда нам удалось сравнять счет поближе к середине второго тайма, ребята поняли, что можно победить. А победа потребовалась не только для того, чтобы выйти в полуфинал чемпионата Европы, но и на кону стояла путевка на мировое первенство. Не хотелось играть дополнительный матч, в котором могло произойти все, что угодно. Так что футболисты сборной Украины выложились полностью, оставив все силы на поле. За что им огромное спасибо.

Невероятная радость, эмоции, это было после игры. Впрочем, тренерский штаб прилагал максимум усилий, чтобы футболисты максимально, по возможности, были готовы к противостоянию с Францией. И если бы мы получше сыграли в обороне, то шансы выйти в финал были бы значительно больше.

— Какие дальнейшие планы этой сборной?

— До чемпионата мира, который состоится в 2025 году, не предусмотрено никаких соревнований, где можно проверить новых кандидатов в сборную. А нам бы хотелось усилить эту команду. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году удастся собраться хотя бы раз, чтобы посмотреть в деле других ребят, которые были в расширенном списке чемпионата Европы, но не попали туда. Ну а в 2025 году провести сбор, чтобы окончательно определиться с футболистами, которые поедут на чемпионат мира в Чили.