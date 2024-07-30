Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации портала The Athletic, «Реал» готов продать украинца. Руководство мадридцев сообщило агенту украинского кипера Жорже Мендешу, что клуб начнет рассматривать предложения по трансферу от 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что цена на Лунина – 25-30 млн.

Портал Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 25 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».