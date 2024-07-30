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Испания
30 июля 2024, 20:54 | Обновлено 30 июля 2024, 20:55
4200
6

Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея

«Галактикос» готовы продать украинца за 20 миллионов евро

30 июля 2024, 20:54 | Обновлено 30 июля 2024, 20:55
4200
6
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации портала The Athletic, «Реал» готов продать украинца. Руководство мадридцев сообщило агенту украинского кипера Жорже Мендешу, что клуб начнет рассматривать предложения по трансферу от 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что цена на Лунина – 25-30 млн.

Портал Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 25 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Жорже Мендеш трансферы Ла Лиги трансферы Андрей Лунин Реал Мадрид финансы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: New York Times
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Комментарии 6
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Burevestnik
хочуть позбавитись від  Луніна, тому і знизили ціну, бо нема пропозицій за 30 лям...
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+2
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Saar
Хаах, вже це бревно ніхто не хоче🤣🤣🤣.  Скоро буде ціна 15 , але в гривнях🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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+1
Gargantua
зря он с Мендешем связался
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0
pol-55
Хм ,зразу після пропозиції від Реала потрібно було підписати контракті було б інше ставлення до нього,а так мізки агент засрав т.я.у нього % горить.
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0
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