ВИДЕО. Яремчук показался в форме своей новой команды

Во вторник греческий «Олимпиакос» объявил о подписании контракта с форвардом Романом Яремчуком. Украинский игрок покинул бельгийский «Брюгге» и перебрался в новую команду.

Яремчук подписал контракт на 4 года и уже успел покрасоваться в форме новой команды.

Минувший сезон Роман на правах аренды провел в «Валенсии».