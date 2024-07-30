Греция30 июля 2024, 18:28 |
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ВИДЕО. Яремчук показался в форме своей новой команды
Роман решил продолжить карьеру в Греции
30 июля 2024, 18:28 |
928
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Во вторник греческий «Олимпиакос» объявил о подписании контракта с форвардом Романом Яремчуком. Украинский игрок покинул бельгийский «Брюгге» и перебрался в новую команду.
Яремчук подписал контракт на 4 года и уже успел покрасоваться в форме новой команды.
Минувший сезон Роман на правах аренды провел в «Валенсии».
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Комментарии 2
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Турецкий чемпионат, думаю, поинтереснее.
С его статкой и клубной карьерой последнее время, это топ что попал к ним
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