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  4. ВИДЕО. Яремчук показался в форме своей новой команды
Греция
30 июля 2024, 18:28 |
928
2

ВИДЕО. Яремчук показался в форме своей новой команды

Роман решил продолжить карьеру в Греции

30 июля 2024, 18:28 |
928
2
ВИДЕО. Яремчук показался в форме своей новой команды
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Во вторник греческий «Олимпиакос» объявил о подписании контракта с форвардом Романом Яремчуком. Украинский игрок покинул бельгийский «Брюгге» и перебрался в новую команду.

Яремчук подписал контракт на 4 года и уже успел покрасоваться в форме новой команды.

Минувший сезон Роман на правах аренды провел в «Валенсии».

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Mac_Gyver
Турецкий чемпионат, думаю, поинтереснее.
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Alex T
С его статкой и клубной карьерой последнее время, это топ что попал к ним 
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