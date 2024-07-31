Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо

Вечером 30 июля в 7 парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25

Турецкий Фенербахче вышел в 3-й раунд отбора ЛЧ, второй раз обыграв швейцарский Лугано (4:3 в гостях, 2:1 дома).

Лугано перешел в Лигу Европы, где в Q3 сыграет с неудачником пары Партизан Белград – Динамо Киев (2:6 в первом матче).

Остальные матчи Q2 ЛЧ пройдут 31 июля, а поединки Q3 запланированы на 6/7 и 13 августа.

Лига чемпионов 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Ответные матчи, 30 июля

Карабах (Азербайджан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Жуниньо, 17, 31, 44, Бензия, 66, Андраде, 72

Петрокуб (Молдова) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Плетице, 60 – Маркиньос, 65

Спарта (Чехия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 4:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Олатунджи, 29, Росс, 41, Серенсен, 48, Туци, 71 – Грин, 32, 47

Фенербахче (Турция) – Лугано (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Джеко 59, Шиманськи, 90+3 – Белхадж, 7

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2 (первый матч – 0:5)

Голы: Дениэлс, 90+1 – Захариассен, 43, Ромменс, 63

Слован (Словакия) – Целе (Словения) – 5:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Толич, 17, Стрелец, 30, 72, Мак 60, Барсегян, 75

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Мальме (Швеция) – 3:2 (первый матч – 1:4)

Голы: Бернтссон, 2, Фредериксберг, 65, 90+5 – Болин, 13, Кристиансен, 59

Все пары Q2 Лиги чемпионов

3-й раунд квалификации ЛЧ (Q3)