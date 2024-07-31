В Карпатах медосмотр проходит бразильский легионер

Как стало известно Sport.ua, вчера во Львов прибыл бразильский легионер Жан Педросо, который сегодня будет проходить медосмотр для «Карпат».

Ему 20 лет, рост – 191 см, до 21 декабря 2026 года он находится на контракте с «Куритибой». Этот футболист выступает на позиции правого центрального защитника, имеет опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии.

Добавим, что авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

По информации нашего источника, если у бразильца не будет проблем со здоровьем, то за «Карпаты» он будет выступать на правах однолетней аренды.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» могут подписать этого бразильского защитника.