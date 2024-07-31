В Карпатах медосмотр проходит бразильский легионер
Игрок представляет клуб «Куритиба»
Как стало известно Sport.ua, вчера во Львов прибыл бразильский легионер Жан Педросо, который сегодня будет проходить медосмотр для «Карпат».
Ему 20 лет, рост – 191 см, до 21 декабря 2026 года он находится на контракте с «Куритибой». Этот футболист выступает на позиции правого центрального защитника, имеет опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии.
Добавим, что авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
По информации нашего источника, если у бразильца не будет проблем со здоровьем, то за «Карпаты» он будет выступать на правах однолетней аренды.
Ранее мы сообщали, что «Карпаты» могут подписать этого бразильского защитника.
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