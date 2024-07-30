Источник: Карпаты могут подписать бразильского защитника

Львовские «Карпаты» могут подписать бразильского защитника Жана Педросо.

20-летний футболист клуба «Коритиба» в ближайшее время должен прибыть во Львов на медосмотр.

Он выступает на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне он провел два матча в бразильской Серии В и 4 поединка в Лиге Паранаэнсе.

Педросо – правша, рост – 191 см, играл за молодежную сборную Бразилии (13 матчей, 2 гола), с которой выиграл чемпионат Южной Америки 2023. Два мяча на ЧМ U-19 забил со стандартов.

Как сообщает ТаТоТаке, Карпаты возьмут Педросо в аренду на 1 год с необязательным правом выкупа, чтобы у игрока было время адаптироваться к новым условиям и требованиям тренерского штаба. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 1 млн евро, по данным Transfermarkt.