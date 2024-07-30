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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 06:15 | Обновлено 30 июля 2024, 07:02
279
0

Источник: Карпаты могут подписать бразильского защитника

20-летний Жан Педросо выступает за команду «Коритиба»

30 июля 2024, 06:15 | Обновлено 30 июля 2024, 07:02
279
0
Источник: Карпаты могут подписать бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Педросо (слева)

Львовские «Карпаты» могут подписать бразильского защитника Жана Педросо.

20-летний футболист клуба «Коритиба» в ближайшее время должен прибыть во Львов на медосмотр.

Он выступает на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне он провел два матча в бразильской Серии В и 4 поединка в Лиге Паранаэнсе.

Педросо – правша, рост – 191 см, играл за молодежную сборную Бразилии (13 матчей, 2 гола), с которой выиграл чемпионат Южной Америки 2023. Два мяча на ЧМ U-19 забил со стандартов.

Как сообщает ТаТоТаке, Карпаты возьмут Педросо в аренду на 1 год с необязательным правом выкупа, чтобы у игрока было время адаптироваться к новым условиям и требованиям тренерского штаба. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 1 млн евро, по данным Transfermarkt.

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Карпаты Львов Коритиба трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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