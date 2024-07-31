Лига чемпионов31 июля 2024, 14:57 |
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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Партизаном
Команда Шовковского выйдет на поле в сине-желтом комплекте
31 июля 2024, 14:57 |
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Сегодня, 31 июля «Динамо» Киев в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов в Белграде сыграет против «Партизана». Начало матча – в 21:00 по Киеву. Первій матч завершился разгромной победой 6:2.
«Динамо» официально сообщило о том, что команда выйдет на матч в выездном, сине-желтом комплекте формы:
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Комментарии 1
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Це для тих, хто в минулому матчі шукав "зраду", бо команда в такій формі не грала)
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