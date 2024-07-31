Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Партизаном

Сегодня, 31 июля «Динамо» Киев в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов в Белграде сыграет против «Партизана». Начало матча – в 21:00 по Киеву. Первій матч завершился разгромной победой 6:2.

«Динамо» официально сообщило о том, что команда выйдет на матч в выездном, сине-желтом комплекте формы: