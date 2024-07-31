Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Партизаном
Лига чемпионов
31 июля 2024, 14:57 |
343
1

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Партизаном

Команда Шовковского выйдет на поле в сине-желтом комплекте

31 июля 2024, 14:57 |
343
1
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Партизаном
ФК Динамо Киев

Сегодня, 31 июля «Динамо» Киев в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов в Белграде сыграет против «Партизана». Начало матча – в 21:00 по Киеву. Первій матч завершился разгромной победой 6:2.

«Динамо» официально сообщило о том, что команда выйдет на матч в выездном, сине-желтом комплекте формы:

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо с Партизаном будет действовать с позиции силы»
Известен весь состав участников УПЛ 2024/2025
ФОТО. Как Украина в упорной борьбе проиграла Аргентине на Олимпиаде
Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо Лига чемпионов игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 31 июля 2024, 08:45 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 19:13 51
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024

Элина в трех сетах уступила Барборе Крейчиковой в 3-м раунде Олимпийских игр в Париже

Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 21:49
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Академическая гребля. Украинки упустили медаль ОИ-2024 на последних метрах
Олимпийские игры | 31.07.2024, 13:55
Академическая гребля. Украинки упустили медаль ОИ-2024 на последних метрах
Академическая гребля. Украинки упустили медаль ОИ-2024 на последних метрах
Сергей ПАЛКИН: «Иностранные игроки верят в Украину. Для Шахтера это важно»
Футбол | 31.07.2024, 13:25
Сергей ПАЛКИН: «Иностранные игроки верят в Украину. Для Шахтера это важно»
Сергей ПАЛКИН: «Иностранные игроки верят в Украину. Для Шахтера это важно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Це для тих, хто в минулому матчі шукав "зраду", бо команда в такій формі не грала)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
30.07.2024, 19:58 72
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
29.07.2024, 21:04
Олимпийские игры
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 11
Футбол
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
31.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
30.07.2024, 21:10 6
Олимпийские игры
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 19:22 48
Олимпийские игры
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
29.07.2024, 11:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем