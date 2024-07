Стали известны чемпионы турниров ATP в Умаге и в Кицбюэле

Завершились грунтовые турниры категории ATP 250 в Китцбюэле в Умаге.

В Австрии победу досталась итальянцу Маттео Берреттини, который две недели подряд выигрывает титул, не проиграв при это ни одного сета в десяти матчах подряд. С новой недели Берреттини вернется в топ-40.

В Хорватии лучшим стал аргентинец Франсиско Черундоло, одолевший еще одного представителя Италии Лоренцо Музетти. Для аргентинца это первый титул в сезоне и третий в карьере.

Китцбюэль. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Уго Гастон (Франция) – 7:5, 6:3

Умаг. Финал

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Лоренцо Музетти (Италия) – 2:6, 6:4, 7:6(5)

The Altitude Double 🔥🗻@MattBerrettini wins his second consecutive title after defeating Gaston 🔨#GeneraliOpen pic.twitter.com/GvtuT6elUs