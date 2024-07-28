Стали известны чемпионы турниров ATP в Умаге и в Кицбюэле
Маттео Берреттини выиграл второй титул подряд
Завершились грунтовые турниры категории ATP 250 в Китцбюэле в Умаге.
В Австрии победу досталась итальянцу Маттео Берреттини, который две недели подряд выигрывает титул, не проиграв при это ни одного сета в десяти матчах подряд. С новой недели Берреттини вернется в топ-40.
В Хорватии лучшим стал аргентинец Франсиско Черундоло, одолевший еще одного представителя Италии Лоренцо Музетти. Для аргентинца это первый титул в сезоне и третий в карьере.
Китцбюэль. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Уго Гастон (Франция) – 7:5, 6:3
Умаг. Финал
Франсиско Черундоло (Аргентина) – Лоренцо Музетти (Италия) – 2:6, 6:4, 7:6(5)
The Altitude Double 🔥🗻@MattBerrettini wins his second consecutive title after defeating Gaston 🔨#GeneraliOpen pic.twitter.com/GvtuT6elUs— ATP Tour (@atptour) July 27, 2024
Frantastic Francisco 🏆⚡️⭐️@FranCerundolo takes the win over Musetti 6-2 4-6 7-6(5) @CroatiaOpenUmag | #CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/TvSamaAKAm— ATP Tour (@atptour) July 27, 2024
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