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ATP
28 июля 2024, 10:19 |
82
0

Стали известны чемпионы турниров ATP в Умаге и в Кицбюэле

Маттео Берреттини выиграл второй титул подряд

28 июля 2024, 10:19 |
82
0
Стали известны чемпионы турниров ATP в Умаге и в Кицбюэле
ATP. Маттео Берреттини

Завершились грунтовые турниры категории ATP 250 в Китцбюэле в Умаге.

В Австрии победу досталась итальянцу Маттео Берреттини, который две недели подряд выигрывает титул, не проиграв при это ни одного сета в десяти матчах подряд. С новой недели Берреттини вернется в топ-40.

В Хорватии лучшим стал аргентинец Франсиско Черундоло, одолевший еще одного представителя Италии Лоренцо Музетти. Для аргентинца это первый титул в сезоне и третий в карьере.

Китцбюэль. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Уго Гастон (Франция) – 7:5, 6:3

Умаг. Финал
Франсиско Черундоло (Аргентина) – Лоренцо Музетти (Италия) – 2:6, 6:4, 7:6(5)

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Берреттини выиграл второй титул в сезоне
ATP Умаг ATP Кицбюэль Маттео Берреттини Уго Гастон Франсиско Черундоло Лоренцо Музетти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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