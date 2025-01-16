Без Медведева, Хуркача и Рууда. Известны все участники 1/16 финала Aus Open

16 января завершились все матчи 2-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025 и были определены пары 1/16 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер на своем пути прошел Николаса Харри и Тристана Скулкейта. Далее итальянец сыграет против Маркоса Хирона.

Вторая ракетка мира Александр Зверев на мейджоре уже переиграл Лукаса Пуиля и Педро Мартинеса. Следующим соперником представителя Германии будет Джакоб Фирнли.

Третий сеяный Карлос Алькарас разгромил Александра Шевченко и Йосихито Нисиоку. Испанец за выход во вторую неделю мейджора поборется против Нуну Боржеша.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис справился с Джованни Мпеши Перрикаром и Даниэлем Альтмайером. Далее француз встретится с четвертым номером АТР Тейлором Фритцем.

Выступления на Australian Open уже завершили Даниил Медведев, Хуберт Хуркач и Каспер Рууд. «Нейтрал» уступил Лернеру Тьену, поляк проиграл Миомиру Кецмановичу, а норвежец не сумел одолеть Якуба Меншика.

Поединки 1/16 финала австралийского мейджора пройдут 17–18 января.

Australian Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Маркос Хирон

Миомир Кецманович – Хольгер Руне [13]

Алекс Микельсен – Карен Хачанов [19]

Франсиско Черундоло [31] – Алекс де Минаур [8]

Тейлор Фритц [4] – Гаэль Монфис

Бен Шелтон [21] – Лоренцо Музетти [16]

Лоренцо Сонего – Фабиан Марожан

Корентен Муте – Лернер Тьен [Q]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Томаш Махач [26]

Иржи Легечка [24] – Бенджамин Бонзи

Джек Дрейпер [15] – Александер Вукич

Нуну Боржеш – Карлос Алькарас [3]

Якуб Меншик – Алехандро Давидович Фокина

Роберто Карбальес Баэна – Томми Пол [12]

Уго Умбер [14] – Артур Фис [20]

Джейкоб Фирнли – Александр Зверев [2]