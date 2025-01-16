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  4. Без Медведева, Хуркача и Рууда. Известны все участники 1/16 финала Aus Open
Australian Open
16 января 2025, 22:45 |
797
0

Без Медведева, Хуркача и Рууда. Известны все участники 1/16 финала Aus Open

Лернер Тьен сотворил сенсацию, Гаэль Монфис продолжает борьбу

16 января 2025, 22:45 |
797
0
Без Медведева, Хуркача и Рууда. Известны все участники 1/16 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Лернер Тьен

16 января завершились все матчи 2-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025 и были определены пары 1/16 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер на своем пути прошел Николаса Харри и Тристана Скулкейта. Далее итальянец сыграет против Маркоса Хирона.

Вторая ракетка мира Александр Зверев на мейджоре уже переиграл Лукаса Пуиля и Педро Мартинеса. Следующим соперником представителя Германии будет Джакоб Фирнли.

Третий сеяный Карлос Алькарас разгромил Александра Шевченко и Йосихито Нисиоку. Испанец за выход во вторую неделю мейджора поборется против Нуну Боржеша.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис справился с Джованни Мпеши Перрикаром и Даниэлем Альтмайером. Далее француз встретится с четвертым номером АТР Тейлором Фритцем.

Выступления на Australian Open уже завершили Даниил Медведев, Хуберт Хуркач и Каспер Рууд. «Нейтрал» уступил Лернеру Тьену, поляк проиграл Миомиру Кецмановичу, а норвежец не сумел одолеть Якуба Меншика.

Поединки 1/16 финала австралийского мейджора пройдут 17–18 января.

Australian Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Маркос Хирон
Миомир Кецманович – Хольгер Руне [13]

Алекс Микельсен – Карен Хачанов [19]
Франсиско Черундоло [31] – Алекс де Минаур [8]

Тейлор Фритц [4] – Гаэль Монфис
Бен Шелтон [21] – Лоренцо Музетти [16]

Лоренцо Сонего – Фабиан Марожан
Корентен Муте – Лернер Тьен [Q]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Томаш Махач [26]
Иржи Легечка [24] – Бенджамин Бонзи

Джек Дрейпер [15] – Александер Вукич
Нуну Боржеш – Карлос Алькарас [3]

Якуб Меншик – Алехандро Давидович Фокина
Роберто Карбальес Баэна – Томми Пол [12]

Уго Умбер [14] – Артур Фис [20]
Джейкоб Фирнли – Александр Зверев [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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