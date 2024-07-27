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  4. Довбик отказался разговаривать с топовым тренером гранда Ла Лиги
Испания
27 июля 2024, 12:07 |
1495
0

Довбик отказался разговаривать с топовым тренером гранда Ла Лиги

Диего Симеоне хотел попытаться убедить украинца перейти в «Атлетико»

27 июля 2024, 12:07 |
1495
0
Довбик отказался разговаривать с топовым тренером гранда Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 26 июля, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пытался связаться с украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком, чтобы убедить его присоединиться к «матрасникам». Об этом сообщает журналист Якопо Алипранди.

Однако, по информации источника, 27-летний футболист не захотел общаться с аргентинским специалистом.

«Теперь у Довбика в голове только «Рома», – подытожил Якопо Алипранди.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик согласовал условия личного контракта с «Ромой».

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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