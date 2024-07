Довбик отказался разговаривать с топовым тренером гранда Ла Лиги

В пятницу, 26 июля, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пытался связаться с украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком, чтобы убедить его присоединиться к «матрасникам». Об этом сообщает журналист Якопо Алипранди.

Однако, по информации источника, 27-летний футболист не захотел общаться с аргентинским специалистом.

«Теперь у Довбика в голове только «Рома», – подытожил Якопо Алипранди.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик согласовал условия личного контракта с «Ромой».

Ieri Simeone ha provato a contattare #Dovbyk per convincerlo ad accettare l’Atletico Madrid. Il centravanti non ha voluto parlare con lui.



Adesso ha in testa solo la #ASRoma



Tutto sul @CorSport https://t.co/2sROwLjwGR