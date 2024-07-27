Довбик отказался разговаривать с топовым тренером гранда Ла Лиги
Диего Симеоне хотел попытаться убедить украинца перейти в «Атлетико»
В пятницу, 26 июля, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пытался связаться с украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком, чтобы убедить его присоединиться к «матрасникам». Об этом сообщает журналист Якопо Алипранди.
Однако, по информации источника, 27-летний футболист не захотел общаться с аргентинским специалистом.
«Теперь у Довбика в голове только «Рома», – подытожил Якопо Алипранди.
В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик согласовал условия личного контракта с «Ромой».
Ieri Simeone ha provato a contattare #Dovbyk per convincerlo ad accettare l’Atletico Madrid. Il centravanti non ha voluto parlare con lui.— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 27, 2024
Adesso ha in testa solo la #ASRoma
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