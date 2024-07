Почти официально. Воспитанник Барселоны покидает клуб спустя 18 лет

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто покинет каталонский клуб этим лето.

Информацию о возможном уходе сообщил Николо Скира. История Сержи Роберто в «Барселоне» подходит к концу. Каталонский клуб решил не продлевать контракт с игроком.

Роберто является воспитанником «Барсы» и провел в клубе 18 лет. В минувшем сезоне испанец сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола.

#SergiRoberto’s story at #Barça is ending… #FCB have decided not to extend his contract. #transfers https://t.co/FvahJEHrUG