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  4. Почти официально. Воспитанник Барселоны покидает клуб спустя 18 лет
Испания
26 июля 2024, 16:49 |
1051
0

Почти официально. Воспитанник Барселоны покидает клуб спустя 18 лет

Никола Скира сообщает, что Сержи Роберто не продлит контракт с каталонским клубом

26 июля 2024, 16:49 |
1051
0
Почти официально. Воспитанник Барселоны покидает клуб спустя 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто покинет каталонский клуб этим лето.

Информацию о возможном уходе сообщил Николо Скира. История Сержи Роберто в «Барселоне» подходит к концу. Каталонский клуб решил не продлевать контракт с игроком.

Роберто является воспитанником «Барсы» и провел в клубе 18 лет. В минувшем сезоне испанец сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола.

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Алексей Тиньков Источник: Николо Скира
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