Почти официально. Воспитанник Барселоны покидает клуб спустя 18 лет
Никола Скира сообщает, что Сержи Роберто не продлит контракт с каталонским клубом
Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто покинет каталонский клуб этим лето.
Информацию о возможном уходе сообщил Николо Скира. История Сержи Роберто в «Барселоне» подходит к концу. Каталонский клуб решил не продлевать контракт с игроком.
Роберто является воспитанником «Барсы» и провел в клубе 18 лет. В минувшем сезоне испанец сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола.
#SergiRoberto’s story at #Barça is ending… #FCB have decided not to extend his contract. #transfers https://t.co/FvahJEHrUG— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2024
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