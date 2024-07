Источник: известна причина задержки трансфера Довбика в Атлетико

Будущее украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика остается туманным.

«Атлетико» Мадрид продолжает переговоры с представителями 27-летнего уроженца Черкасс.

Соглашение «матрасников» с «Жироной» на сумму в 40 млн евро за трансфер Довбика готово уже с понедельника, 22 июля. Однако договор пока не подписан стороной нападающего.

Как известно, в последний момент на представителей Артема Довбика вышли сразу два клуба из итальянской Серии А. Они связались, чтобы получить максимальную информацию о вероятном трансфере.

Ранее сообщалось, что одним из этих клубов является римская «Рома».

