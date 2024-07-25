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Испания
25 июля 2024, 11:14 | Обновлено 25 июля 2024, 11:31
3449
24

Источник: известна причина задержки трансфера Довбика в Атлетико

Мадридский клуб продолжает верить в переход украинца

25 июля 2024, 11:14 | Обновлено 25 июля 2024, 11:31
3449
24
Источник: известна причина задержки трансфера Довбика в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Будущее украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика остается туманным.

«Атлетико» Мадрид продолжает переговоры с представителями 27-летнего уроженца Черкасс.

Соглашение «матрасников» с «Жироной» на сумму в 40 млн евро за трансфер Довбика готово уже с понедельника, 22 июля. Однако договор пока не подписан стороной нападающего.

Как известно, в последний момент на представителей Артема Довбика вышли сразу два клуба из итальянской Серии А. Они связались, чтобы получить максимальную информацию о вероятном трансфере.

Ранее сообщалось, что одним из этих клубов является римская «Рома».

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Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги Жирона Атлетико Мадрид Рома Рим
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 24
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Boodya
А що там, Судакова взагалі вже ніхто не купляє? Розповідали ж що за ним черги стоять, хлопець нарозхват😂😂
Казали ж що розпродадуть ще до Євро.
Так от, так і з Луніним буде, а Довбик в цьому сезоні в Жироні.
Копаєтесь в жовтих "джерелах", самим не смішно від продажу кожен день що Луніна, що Довбика, що Судакова?
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+2
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potemkin78
шот давно небыло новостей про трансферы Лунина и Зинченко, непорядок
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Nick.Grabowski
Атлетіко краще уникати пічічі Довбика. Бо вся Жирона на нього грала, щоб той забивав. Це звичайний форвард, нічого особливого - ні техніки, ні удару, ні швидкості. Середній рівень. 
Краще Атлетіко взяти якогось молодого форварда уругвайця, аргентинця, чілійця. Толку буде значно більше. 
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916675410440
Переговоры с ТЦК Черкасс?
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