Источник: известна причина задержки трансфера Довбика в Атлетико
Мадридский клуб продолжает верить в переход украинца
Будущее украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика остается туманным.
«Атлетико» Мадрид продолжает переговоры с представителями 27-летнего уроженца Черкасс.
Соглашение «матрасников» с «Жироной» на сумму в 40 млн евро за трансфер Довбика готово уже с понедельника, 22 июля. Однако договор пока не подписан стороной нападающего.
Как известно, в последний момент на представителей Артема Довбика вышли сразу два клуба из итальянской Серии А. Они связались, чтобы получить максимальную информацию о вероятном трансфере.
Ранее сообщалось, что одним из этих клубов является римская «Рома».
🚨🇺🇦 Atlético Madrid are still negotiating contract terms with Artem Dovbyk and his camp.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024
Agreement in place with Girona for €40m package add-ons included since Monday, not yet on player side.
Two clubs have made contact with Dovbyk’s camp to be informed, including AS Roma. pic.twitter.com/BLVXjD23p6
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Казали ж що розпродадуть ще до Євро.
Так от, так і з Луніним буде, а Довбик в цьому сезоні в Жироні.
Копаєтесь в жовтих "джерелах", самим не смішно від продажу кожен день що Луніна, що Довбика, що Судакова?
Краще Атлетіко взяти якогось молодого форварда уругвайця, аргентинця, чілійця. Толку буде значно більше.