Берреттини выиграл второй титул в сезоне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (№82 ATP) стал чемпионом на грунтовом турнире ATP 250 в Гштааде (Швейцария).

В матче за титул итальянец в двух сетах переиграл Кентена Алиса из Франции (№192 ATP).

Гштаад. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:1

Итальянец выиграл второй титул в сезоне и девятый – в карьере. С новой недели Берреттини вернется в топ-50 мирового рейтинга.

MB the man mountain in the Swiss Alps 💪🏔



A 6-3 6-1 triumph over Halys lands @MattBerrettini a 9th career title@SwissOpenGstaad | #ATPGstaad pic.twitter.com/051hZaiNkE