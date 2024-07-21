Берреттини выиграл второй титул в сезоне
Маттео стал лучшим в Гштааде
Итальянский теннисист Маттео Берреттини (№82 ATP) стал чемпионом на грунтовом турнире ATP 250 в Гштааде (Швейцария).
В матче за титул итальянец в двух сетах переиграл Кентена Алиса из Франции (№192 ATP).
Гштаад. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:1
Итальянец выиграл второй титул в сезоне и девятый – в карьере. С новой недели Берреттини вернется в топ-50 мирового рейтинга.
MB the man mountain in the Swiss Alps 💪🏔— ATP Tour (@atptour) July 21, 2024
A 6-3 6-1 triumph over Halys lands @MattBerrettini a 9th career title@SwissOpenGstaad | #ATPGstaad pic.twitter.com/051hZaiNkE
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