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ATP
21 июля 2024, 14:25 | Обновлено 21 июля 2024, 14:32
162
1

Берреттини выиграл второй титул в сезоне

Маттео стал лучшим в Гштааде

21 июля 2024, 14:25 | Обновлено 21 июля 2024, 14:32
162
1
Берреттини выиграл второй титул в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (№82 ATP) стал чемпионом на грунтовом турнире ATP 250 в Гштааде (Швейцария).

В матче за титул итальянец в двух сетах переиграл Кентена Алиса из Франции (№192 ATP).

Гштаад. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:1

Итальянец выиграл второй титул в сезоне и девятый – в карьере. С новой недели Берреттини вернется в топ-50 мирового рейтинга.

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Маттео Берреттини ATP Гштаад Кентен Алис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Тепер ще більш шкода, що Маттео так "пощастило" з жеребом на улюбленому Вімблдоні. Якщо Берреттіні не помічає Ціціпаса на його коронному грунті, уявіть, що він міг зробити на траві, наприклад, з цьогорічним Джоковичем. Гадаю, навіть Алькарас на ранніх стадіях мейджора мав би проти італійця мінімум шансів. А от дербі з Янніком було питанням принципу для обох.
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