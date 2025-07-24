Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Партизан – 0:2. Фиаско в Катовице. Видео голов и обзор
Лига конференций
Александрия
24.07.2025 20:00 – FT 0 : 2
Партизан Б
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 июля 2025, 22:07 | Обновлено 24 июля 2025, 22:08
1887
5

Александрия – Партизан – 0:2. Фиаско в Катовице. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Q2 Лиги конференций

24 июля 2025, 22:07 | Обновлено 24 июля 2025, 22:08
1887
5
Александрия – Партизан – 0:2. Фиаско в Катовице. Видео голов и обзор
ФК Александрия

Клуб Александрия, вице-чемпион Украины, стартовал в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ провела первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды сыграли на стадионе ГКС в польском городе Катовице. В составе гостей голами отличились Богдан Костич и Огнен Угрешич.

Ответная игра пройдет 31 июля в сербском Белграде.

Победитель этой дуэли выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Q2 Лиги Европы: Митьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).

🏆 Лига конференций. Квалификация Q2

Первый матч. 24 июля, Катовице (Польша)

Александрия (Украина) – Партизан (Сербия) – 0:2

Голы: Богдан Костич, 14, Огнен Угрешич, 56

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается вскоре

ГОЛ! 0:1. Богдан Костич, 14 хв

ГОЛ! 0:2. Огнен Угрешич, 56 мин

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Огнен Угрешич (Партизан Б).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Костич (Партизан Б).
По теме:
ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер
Без сюрпризов. Бразилия и Германия определили последнего полуфиналиста ЛН
ВИДЕО. Жоау Мариу на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера
Партизан Белград Александрия видео голов и обзор Лига конференций Кирилл Нестеренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Бокс | 24 июля 2025, 00:50 4
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

Александр опередил Майка Тайсона и Владимира Кличко

Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Бокс | 24 июля 2025, 00:32 0
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет

Такой новостью поделился Лоуренс Околи

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24.07.2025, 08:02
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Футбол | 24.07.2025, 19:47
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Футбол | 24.07.2025, 22:36
Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Test
2-ге місце чемпіонату, не в змозі нічого зробити з партизаном, навіщо взагалі грати в тому чемпіонаті, щоб так постійно в лайно мордою ... Одноразові дятли... А ще прапор тримають та про рейтинг типу дбають...  Потрібно заборонити таким дятлам приймати участь в європейських змаганнях....
Ответить
+2
Iigor6583
Перший тайм- стадо баранів....
Ответить
+2
Burevestnik
більшість гравців основи після закінчення минулого сезону повтікали з команди хто куди. Набрали нових, але не для гри в ЛК.
Результат закономірний, бо хороших гравців у Сашків нема...
Ответить
+1
ona_proigraet
з такими командами не наберемо рейтингових очок для ліги чемпіонів
Ответить
+1
Lulinnha
Уже можно только туристами побывать в Белграде. 😏
Ответить
0
Популярные новости
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем