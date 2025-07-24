Александрия – Партизан – 0:2. Фиаско в Катовице. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Q2 Лиги конференций
Клуб Александрия, вице-чемпион Украины, стартовал в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 команда УПЛ провела первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Команды сыграли на стадионе ГКС в польском городе Катовице. В составе гостей голами отличились Богдан Костич и Огнен Угрешич.
Ответная игра пройдет 31 июля в сербском Белграде.
Победитель этой дуэли выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Q2 Лиги Европы: Митьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).
🏆 Лига конференций. Квалификация Q2
Первый матч. 24 июля, Катовице (Польша)
Александрия (Украина) – Партизан (Сербия) – 0:2
Голы: Богдан Костич, 14, Огнен Угрешич, 56
Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча ожидается вскоре
ГОЛ! 0:1. Богдан Костич, 14 хв
ГОЛ! 0:2. Огнен Угрешич, 56 мин
События матча
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