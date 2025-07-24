В четверг, 24 июля, состоится матч раунда Q2 Лиги конференций, в котором будут играть «Александрия» и сербский «Партизан». Игра пройдет в Катовице (Польша) на поле стадиона «Мейски», начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Александрия

Все мы помним прошлый феерический сезон «Александрии». Команда долго соревновалась с «Динамо» за чемпионство, а когда выпала из этой гонки, легко и непринужденно выиграла другую, тоже историческую для себя – «Шахтер» было отодвинуто на третье место в таблице. Правда, «горняки» подсунули «Александрии» свинью, выиграв Кубок Украины, благодаря чему смогли выступать в Лиге Европы, заставив «полиграфов» играть в турнире рангом ниже, то есть Лиге конференций.

Однако это все было в прошлом сезоне, а в новом клубе серьезно, если не говорить кардинально, изменился. Покинув команду после окончания контракта главный тренер Руслан Ротань, ушедший в амбициозный проект в Житомире, уволился спортивный директор Иван Телько. А если перечислять футболистов основного состава, покинувших команду, то просто наступает шок – вратарь Ермаков, защитники Мартынюк, Шабанов и буквально накануне Никита Кравченко, едва ли не главная звезда опорник Калюжный и центрфорвард Филиппов. «Раздерибанили» команду фактически два клуба – «Металлист 1925» и то же «Полесье».

Правда, есть и положительные новости. Лучший игрок прошлого чемпионата по версии нашего сайта Безерра остался в команде (как и открытие второй половины сезона Цара), правда, какая у него форма после полугодового простоя, сказать сложно. Есть и новички, однако в основе на «Партизан» мы, видимо, увидим только центрбека Беиратче.

Спарринги на тренировочном сборе откровенно не впечатляют – ничья и четыре поражения являются таким себе результатом. Будем надеяться, что тренер сделал правильные выводы.

Кстати, о тренере. Во время написания анонса пришлось гуглить, чтобы освежить в памяти, кто такой Кирилл Нестеренко. Он долгое время работал помощником известного в Украине болгарского специалиста Николая Костова, а также имел опыт работы аналитиком на телевидении, поэтому является загадкой, которую мы сможем разгадать явно не по результатам нескольких матчей.

Партизан

«Партизан» как «Партизан» – как в прошлом году ездил играть в россию за деньги, так и в этом году сделал тоже самое. В 2024 году «Динамо» не оставило камня на камне от сербов в квалификации ЛЧ, а в этом году дополнительную мотивацию будет иметь «Александрия», которая, очевидно, как и киевляне, не будет жать оппонентам руку перед стартом матча.

Сербы прошлый чемпионат закончили на втором месте, что позволило им стартовать в Лиге Европы, но откуда они уже успели вылететь, уступив по пенальти кипрскому АЕКу и устроив после пенальти массовую драку.

Клубы договорились между собой, что на выездных матчах гостевых фанатов не будет, причина ясна – перечитайте передпредыдущий абзац.

История встреч

В тех немногих матчах, что «Александрия» сыграла на международной арене, ее пути с «Партизаном» не пересекались.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Н. Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндика – Шостак, Мышнев – Безерра, Ковалец, Цара – Матеус

«Партизан»: М. Милошевич – Роганович, Джурджевич, Симич, Юрчевич, Драгоевич, Карабельев, Сек, Нато, Трифунович, Й. Милошевич

Прогноз на противостояние

Если бы «Александрия» сохранила и состав, ставший вице-чемпионом Украины, и тренерский штаб, то этот матч точно было бы веселее смотреть и вопросов было бы меньше. Однако все же спрогнозируем, что на эмоциях бой обязательно будет и в первом матче далеко все не решится, более того, давайте поверим букмекерам, которые фаворитом считают все же украинскую команду.