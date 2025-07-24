В четверг, 24-го июля, состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся «Александрия» и сербский «Партизан». Матч пройдет в Катовице (Польша), на поле стадиона «ГКС Катовице», начало в 20:00.

Вторую команду УПЛ по итогам прошлого сезона теперь уже попросту не узнать. Ушел Руслан Ротань, ушли почти все футболисты основного состава. А еврокубки, за которые «полиграфы» таки зацепились, никуда не делись. Еще и стартовать придется против принципиального для нашей страны соперника из Сербии, у которого еврокубкового опыта и противостояний с нашими командами достаточно много. Заодно и познакомимся с этой «новой Александрией».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Партизан», за которой можно следить в украинской версии сайта.