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Лига конференций
Александрия
24.07.2025 20:00 - : -
Партизан Б
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Лига конференций
24 июля 2025, 01:45 |
6
0

Александрия – Партизан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка квалификации Лиги конференций УЕФА

24 июля 2025, 01:45 |
6
0
Александрия – Партизан. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 24-го июля, состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся «Александрия» и сербский «Партизан». Матч пройдет в Катовице (Польша), на поле стадиона «ГКС Катовице», начало в 20:00.

Вторую команду УПЛ по итогам прошлого сезона теперь уже попросту не узнать. Ушел Руслан Ротань, ушли почти все футболисты основного состава. А еврокубки, за которые «полиграфы» таки зацепились, никуда не делись. Еще и стартовать придется против принципиального для нашей страны соперника из Сербии, у которого еврокубкового опыта и противостояний с нашими командами достаточно много. Заодно и познакомимся с этой «новой Александрией».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Партизан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
24 июля 2025 -
20:00
Партизан Б
Победа Александрии 2.49 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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