Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Все хорошо знают, какая атмосфера в Белграде»

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко дал пресс-конференцию после первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана» (0:2):

«Впечатления? Обидно. Прежде всего обидно, что мы проиграли эту игру. Считаю, что не должны были проигрывать этот матч. В то же время я доволен настроем и самоотдачей игроков. Но очень жаль, что мы не реализовали свои моменты, а соперник воспользовался нашими ошибками. Мы проиграли из-за ошибок. И ошибались не только игроки в желтых футболках, но и в других цветах.

Игра новичков? Они только в начале своего пути с нашей командой. Честно говоря, мы еще очень мало с ними поработали. Нужно время, чтобы понять нашу стилистику – она очень непростая. Ждем от них дальше более высокого уровня игры.

Судейство? Еще раз: ошибались и игроки в желтых футболках, и в других футболках (намек на арбитров). Понимаете?

Шансы? Все хорошо знают, какая атмосфера в Белграде. Мы к этому готовы. Понимаете, у нас новая команда, большая часть – молодые игроки. То, что они увидят, – это будет очень ценный опыт. Но мы туда поедем не просто так.

Чего не хватило? Пропустили дважды и не сумели забить. У нас было достаточно моментов, но мы их не использовали.

Есть ли позитив? Прежде всего – команда имеет характер. Это для меня очень важно. Мы строим новую команду, со своей стилистикой. Поэтому важно, чтобы «Александрия», независимо от соперника, всегда играла в свой футбол. Считаю, что сегодня это было.

Было много стандартов? У меня тоже есть вопросы к исполнению стандартов. В первую очередь – вопрос по первому пропущенному голу. Ведь все помнят, с чего он начался. Будем разбирать, это большая проблема.

Ранние замены во втором тайме? Да, были быстрые замены, потому что видели интенсивность нашего прессинга. Пытались быстро возвращать мяч. Но такой прессинг очень энергозатратный, поэтому сделали быстрые замены. Считаю, что неплохо вошли в игру те, кто вышел на замену, и мы создавали давление на соперника».

ВИДЕО. Пресс-конференция Нестеренко после матча Александрии с Партизаном