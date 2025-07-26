Коуч Александрии: «Некоторые игроки не набрали своих оптимальных кондиций»
Кирилл Нестеренко ответил на вопросы после поражения от Партизана в Q2 ЛК
Команда Олександрія невдало розпочала виступ в Лізі конференцій, програвши на арені в Катовіце белградському «Партизану» (0:2)
Після матчу коуч Олександрії Кирило Нестеренко відповів на запитання:
– Перша гра в єврокубках, результат неприємний. Рахунок не по грі. Погоджуєтесь?
– Абсолютно погоджуюсь. Вважаю, що наша команда була більш кращою, ніж суперник. Не побоюсь цього сказати. Дуже підбирав, що сказати. Єдине, що завадило – це реалізація моментів.
– Олександрія класно використовувала простір та швидкість, але багато моментів не вдалося реалізувати. З чим пов'язуєте таку не найкращу реалізацію?
– Пов'язую з тим, що ми все ж таки ще в процесі побудови. І те, що деякі гравці не набрали своїх оптимальних кондицій. Більше з цим. І, звісно, потрібно працювати більше над цим компонентом. У нас, якщо чесно... Ми до цього дуже мало торкались третьої стадії гри і завершальної фази.
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