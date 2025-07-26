Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Александрии: «Некоторые игроки не набрали своих оптимальных кондиций»
Лига конференций
26 июля 2025, 03:59 | Обновлено 26 июля 2025, 04:18
60
0

Коуч Александрии: «Некоторые игроки не набрали своих оптимальных кондиций»

Кирилл Нестеренко ответил на вопросы после поражения от Партизана в Q2 ЛК

26 июля 2025, 03:59 | Обновлено 26 июля 2025, 04:18
60
0
Коуч Александрии: «Некоторые игроки не набрали своих оптимальных кондиций»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Команда Олександрія невдало розпочала виступ в Лізі конференцій, програвши на арені в Катовіце белградському «Партизану» (0:2)

Після матчу коуч Олександрії Кирило Нестеренко відповів на запитання:

– Перша гра в єврокубках, результат неприємний. Рахунок не по грі. Погоджуєтесь?

– Абсолютно погоджуюсь. Вважаю, що наша команда була більш кращою, ніж суперник. Не побоюсь цього сказати. Дуже підбирав, що сказати. Єдине, що завадило – це реалізація моментів.

– Олександрія класно використовувала простір та швидкість, але багато моментів не вдалося реалізувати. З чим пов'язуєте таку не найкращу реалізацію?

– Пов'язую з тим, що ми все ж таки ще в процесі побудови. І те, що деякі гравці не набрали своїх оптимальних кондицій. Більше з цим. І, звісно, потрібно працювати більше над цим компонентом. У нас, якщо чесно... Ми до цього дуже мало торкались третьої стадії гри і завершальної фази.

По теме:
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в ЛК
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Все хорошо знают, какая атмосфера в Белграде»
Александрия экстренно ищет футболиста, чтобы усилить одну позицию
пресс-конференция Партизан Белград Александрия Кирилл Нестеренко Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Футбол | 25 июля 2025, 09:55 1
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления

Полузащитник «Шахтера» ответил Темми Абрахаму

Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
Бокс | 26 июля 2025, 00:02 4
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером

Шейхи не будут организовывать бой Александра против Джозефа Паркера

Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Футбол | 25.07.2025, 06:23
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Футбол | 26.07.2025, 03:22
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Бокс | 25.07.2025, 07:06
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 6
Футбол
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
24.07.2025, 05:55 1
Бокс
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
24.07.2025, 00:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
24.07.2025, 07:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем