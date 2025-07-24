Свое нужно забивать. Александрия уступила Партизану

Большой еврокубковый сезон на этот раз поздно вечером в четверг начался для всех представителей Украины. «Александрия» в прошлом сезоне финишировала на втором месте, что стало рекордным достижением этого клуба, но из-за победы донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины была вынуждена смириться с участием в квалификации Лиги конференций УЕФА.

И уже на первом для «полиграфов» шаге турнирной сетки им не повезло. Получить в соперники сербский «Партизан» еще и на первый официальный матч в сезоне было плохой шуткой судьбы. Однако команда Срджана Благоевича сейчас уже совсем не похожа на ту, которая играла год назад на этом же этапе, но квалификации Лиги чемпионов УЕФА, против киевского «Динамо». Впрочем, и «Александрия» без Руслана Ротаня во главе уже совсем не та. Кирилл Нестеренко строит сейчас коллектив почти с нуля.

Однако, судя по первым минутам игры, создавалось впечатление, что украинский коллектив как будто и ничего не потерял в межсезонье, а наоборот прибавил в агрессивности. Очень легко удавалось вскрывать защиту соперников любыми передачами, но забивать – не получалось. С этим у «Александрии» в этот вечер была просто катастрофа. А затем, на 14 минуте, «полиграфы» пропустили контратаку.

И на самом деле, кроме того удара с левого угла штрафной под дальнюю штангу от Костича, а также похожего по исполнению чуть позже выстрела Вукотича, но уже с сейвом от Шевченко, у «гробовщиков» вообще ничего в атаке не было вплоть до самого перерыва. Зато команда Нестеренка как только не проверяла реакцию Симича, но тот справился с яростными выстрелами Скорко и Кампуша, а также парой моментов неугомонного Цары.

В похожем стиле «Александрия» попыталась начать и второй тайм, а момент Шостака в центре штрафной с ударом над воротами – это вообще упущенная возможность всего поединка. Однако и здесь украинская команда только набрала обороты, как ее поймали на быстрой атаке. Не проконтролировали второй темп во время передачи Милошевича с правого фланга, и Угрешич попал ударом в дальнюю девятку.

Затем последовали замены от обоих тренеров и темп игры немного сбился. Но на мяче все равно оставалась «Александрия». Впрочем, непродуктивно, как и до этого. Пару моментов команда Нестеренка еще создала у чужих ворот, но о них можно говорить без конца и края, однако какой смысл, если отставание по счету так и не было сокращено хотя бы до минимального.

Ответный матч между сербским «Партизаном» и «Александрией» состоится через неделю, 31 июля, в Белграде.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Первый матч.

«Александрия» – «Партизан» - 0:2

Голы: Б. Костич, 14, Угрешич, 56

«Александрия»: Шевченко – Ндика, Беиратче, Кампуш, Скорко – Мышнев, Шостак (Ващенко, 62), Ковалец (Булеца, 61) – Цара (Жота, 62), Амарал (Кулаков, 69), Безерра (Козак, 77).

«Партизан»: Крунич – Юрчевич, Симич, Джуржевич, Роганович (Милич, 90+4) – Карабельев, Вукотич (Натхо, 74), Угрешич (Янкович, 74) – Трифунович, Й. Милошевич (А. Костич, 60), Б. Костич (Калулу, 60).

Арбитр: Йоонас Яановиц (Эстония).

Стадион: «ГКС Катовице» (Катовице, Польша).

Удары (в створ): 20 (7) – 12 (7)

Угловые: 11 – 1

Оффсайды: 2 – 6.

АЛЕКСАНДРИЯ - ПАРТИЗАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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