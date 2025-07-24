Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Свое нужно забивать. Александрия уступила Партизану
Лига конференций
Александрия
24.07.2025 20:00 – FT 0 : 2
Партизан Б
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 июля 2025, 22:01 | Обновлено 24 июля 2025, 23:14
4377
19

Свое нужно забивать. Александрия уступила Партизану

Команда Нестеренко создала достаточно моментов, но осталась с пустыми руками

24 июля 2025, 22:01 | Обновлено 24 июля 2025, 23:14
4377
19
Свое нужно забивать. Александрия уступила Партизану
ФК Александрия

Большой еврокубковый сезон на этот раз поздно вечером в четверг начался для всех представителей Украины. «Александрия» в прошлом сезоне финишировала на втором месте, что стало рекордным достижением этого клуба, но из-за победы донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины была вынуждена смириться с участием в квалификации Лиги конференций УЕФА.

И уже на первом для «полиграфов» шаге турнирной сетки им не повезло. Получить в соперники сербский «Партизан» еще и на первый официальный матч в сезоне было плохой шуткой судьбы. Однако команда Срджана Благоевича сейчас уже совсем не похожа на ту, которая играла год назад на этом же этапе, но квалификации Лиги чемпионов УЕФА, против киевского «Динамо». Впрочем, и «Александрия» без Руслана Ротаня во главе уже совсем не та. Кирилл Нестеренко строит сейчас коллектив почти с нуля.

Однако, судя по первым минутам игры, создавалось впечатление, что украинский коллектив как будто и ничего не потерял в межсезонье, а наоборот прибавил в агрессивности. Очень легко удавалось вскрывать защиту соперников любыми передачами, но забивать – не получалось. С этим у «Александрии» в этот вечер была просто катастрофа. А затем, на 14 минуте, «полиграфы» пропустили контратаку.

И на самом деле, кроме того удара с левого угла штрафной под дальнюю штангу от Костича, а также похожего по исполнению чуть позже выстрела Вукотича, но уже с сейвом от Шевченко, у «гробовщиков» вообще ничего в атаке не было вплоть до самого перерыва. Зато команда Нестеренка как только не проверяла реакцию Симича, но тот справился с яростными выстрелами Скорко и Кампуша, а также парой моментов неугомонного Цары.

В похожем стиле «Александрия» попыталась начать и второй тайм, а момент Шостака в центре штрафной с ударом над воротами – это вообще упущенная возможность всего поединка. Однако и здесь украинская команда только набрала обороты, как ее поймали на быстрой атаке. Не проконтролировали второй темп во время передачи Милошевича с правого фланга, и Угрешич попал ударом в дальнюю девятку.

Затем последовали замены от обоих тренеров и темп игры немного сбился. Но на мяче все равно оставалась «Александрия». Впрочем, непродуктивно, как и до этого. Пару моментов команда Нестеренка еще создала у чужих ворот, но о них можно говорить без конца и края, однако какой смысл, если отставание по счету так и не было сокращено хотя бы до минимального.

Ответный матч между сербским «Партизаном» и «Александрией» состоится через неделю, 31 июля, в Белграде.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Первый матч.

«Александрия» – «Партизан» - 0:2

Голы: Б. Костич, 14, Угрешич, 56

«Александрия»: Шевченко – Ндика, Беиратче, Кампуш, Скорко – Мышнев, Шостак (Ващенко, 62), Ковалец (Булеца, 61) – Цара (Жота, 62), Амарал (Кулаков, 69), Безерра (Козак, 77).

«Партизан»: Крунич – Юрчевич, Симич, Джуржевич, Роганович (Милич, 90+4) – Карабельев, Вукотич (Натхо, 74), Угрешич (Янкович, 74) – Трифунович, Й. Милошевич (А. Костич, 60), Б. Костич (Калулу, 60).

Арбитр: Йоонас Яановиц (Эстония).

Стадион: «ГКС Катовице» (Катовице, Польша).

Удары (в створ): 20 (7) – 12 (7)
Угловые: 11 – 1
Оффсайды: 2 – 6.

АЛЕКСАНДРИЯ - ПАРТИЗАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

По теме:
Пакш и Марибор определили победителя. Это возможные соперники Полесья в ЛК
Мидтьюлланд и Хиберниан сыграли в ЛЕ. Это возможные соперники Александрии
Александрия – Партизан – 0:2. Фиаско в Катовице. Видео голов и обзор
Партизан Белград Александрия Лига конференций отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Бокс | 24 июля 2025, 00:50 4
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

Александр опередил Майка Тайсона и Владимира Кличко

Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Футбол | 24 июля 2025, 22:36 0
Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25

Издание Marca выделило Ламина Ямаля

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Бокс | 24.07.2025, 00:32
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24.07.2025, 20:01
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
himars_2023
Знову очки в копілку коефіцієнтів будуть тягнути Динамо  та Шахтар..А ділитися вони будуть  на 4 учасників від України
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Dimaryz81
Не заслуживали проигрывать. Хорошо смотрелись. Жаль отыграть будет сложно.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
На відміну від Полісся, Олександрія виглядала дуже непогано. Принаймні, в атаці. У захисті занадто розконцентровано...
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
v2341770
Матчі Олександрії і Полісся показали, що клас команд знаходиться в районі "0", адже у ЄК головне не гра, а результат. Знову специ будуть переконувати про зростання конкуренції в УПЛ, в що насправді являють собою клуби УПЛ, наочно демонструють результати їх виступів у ЄК.
Ответить
+5
COBA
Це просто якась срань. Мабуть просто потрібно змиритись, що в Європі  десь-не-десь з слабкими командами на рівних можуть грали лише дві команди, а решта просто баласт ((((((((((((((
Ответить
+4
SportsMan
Нашли кому проигрывать. Ещё и сербам. Просто ....ц!
Ответить
+4
Олег Мандрівник
20 ударов и 0 голов.
Ну вот как так? 😳
Ответить
+4
Alex
Обидно что ватникам проиграли играя намного лучше 
Ответить
+3
василь бруховський
Кончені власники просто розпродали команду...
Ответить
+1
vivas057
Навіщо їм бронювання від ТЦК? Ганьбити Україну?
Ответить
0
Crimea
Сучки надуті))) їм кацапи вказали на їх місце біля параші! Краще б знімались ще перед початком змагань
Ответить
0
Джей Гетсбі
Все було зрозуміло після жеребу. Лайно,а не команда. Колеги гівнаріч з полісся
Ответить
0
Der Gartenzwerg
Ну тут вже все вирішено
Ответить
0
kadaad .
Тут все прогнозируемо, на выход!
Ответить
-7
Обсервер Влад
Айяйяй, злили братушкам Це зрада!
Ответить
-12
pfk_alexandria
Мы показали, что играть норм умеем. Но пока не накажут коррумпированное Динамо мы тащить Еврокубки не будем)))
Ответить
-16
Популярные новости
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 20
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
23.07.2025, 03:00
Бокс
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем