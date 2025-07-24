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Италия
24 июля 2025, 21:44 |
1541
1

С покером Фергюсона. Рома забила 9 голов в товарищеском матче

Под каток римского гранда попала «УниПомеция»

24 июля 2025, 21:44 |
1541
1
С покером Фергюсона. Рома забила 9 голов в товарищеском матче
Рома

В четверг, 24 июля, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и «УниПомецией».

Встреча проходила за «закрытыми дверьми».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Римский гранд добыл ожидаемую победу со счетом 9:0. В своем первом матче в составе «волков» покером отличился Эван Фергюсон. Также этот матч стал первым для Джан Пьеро Гасперини у руля команды.

Украинский нападающий Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

Товарищеский матч.

Рома – УниПомеция – 9:0

Голы: Фергюсон, 8, 18, 24, 62, Дибала, 33, Эль Айнауи, 65, Челик, 73, Бальданци, 79, Арена, 88

Фото матча:

Рома
Рома
Рома
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Рома Рим Джан Пьеро Гасперини товарищеские матчи Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
А потім буде гра з умовним Удінезе. Довбик не заб'є, і все, давайте його продавати
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