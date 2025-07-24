С покером Фергюсона. Рома забила 9 голов в товарищеском матче

В четверг, 24 июля, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и «УниПомецией».

Встреча проходила за «закрытыми дверьми».

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Римский гранд добыл ожидаемую победу со счетом 9:0. В своем первом матче в составе «волков» покером отличился Эван Фергюсон. Также этот матч стал первым для Джан Пьеро Гасперини у руля команды.

Украинский нападающий Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

Товарищеский матч.

Рома – УниПомеция – 9:0

Голы: Фергюсон, 8, 18, 24, 62, Дибала, 33, Эль Айнауи, 65, Челик, 73, Бальданци, 79, Арена, 88

Фото матча:

Рома

Рома