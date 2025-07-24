С покером Фергюсона. Рома забила 9 голов в товарищеском матче
Под каток римского гранда попала «УниПомеция»
В четверг, 24 июля, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и «УниПомецией».
Встреча проходила за «закрытыми дверьми».
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Римский гранд добыл ожидаемую победу со счетом 9:0. В своем первом матче в составе «волков» покером отличился Эван Фергюсон. Также этот матч стал первым для Джан Пьеро Гасперини у руля команды.
Украинский нападающий Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.
Товарищеский матч.
Рома – УниПомеция – 9:0
Голы: Фергюсон, 8, 18, 24, 62, Дибала, 33, Эль Айнауи, 65, Челик, 73, Бальданци, 79, Арена, 88
Фото матча:
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