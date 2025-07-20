Первый трофей на грунте в карьере. Определен победитель турнира в Гштааде

20 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Гштааде (Швейцария) состоялся финальный матч.

Казахстанец Александр Бублик (АТР 34), который был посеян под вторым номером, в решающем поединке переиграл Хуана Мануэля Черундоло (Аргентина, ATP 109) в трех сетах за 2 часа и 9 минут.

ATP 250 Гштаад. Грунт, финал

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – Александр Бублик (Казахстан) [2] – 4:6, 6:4, 3:6

Это была первая встреча соперников.

Бублик завоевал шестой трофей в карьере и первый на грунте. С понедельника Александр вернется в топ-30 рейтинга АТР.

Помимо Черундоло-младшего, Бублик в Гштааде выбил Александра Шевченко, Франсиско Комесанью и Артура Казо.