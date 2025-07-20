Первый трофей на грунте в карьере. Определен победитель турнира в Гштааде
Александр Бублик одолел Хуана Мануэля Черундоло в финале соревнований АТР 250
20 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Гштааде (Швейцария) состоялся финальный матч.
Казахстанец Александр Бублик (АТР 34), который был посеян под вторым номером, в решающем поединке переиграл Хуана Мануэля Черундоло (Аргентина, ATP 109) в трех сетах за 2 часа и 9 минут.
ATP 250 Гштаад. Грунт, финал
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – Александр Бублик (Казахстан) [2] – 4:6, 6:4, 3:6
Это была первая встреча соперников.
Бублик завоевал шестой трофей в карьере и первый на грунте. С понедельника Александр вернется в топ-30 рейтинга АТР.
Помимо Черундоло-младшего, Бублик в Гштааде выбил Александра Шевченко, Франсиско Комесанью и Артура Казо.
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