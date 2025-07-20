Определены финалисты грунтового турнира ATP 250 в Гштааде

19 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Гштааде (Швейцария) состоялись полуфинальные матчи.

Аргентинский теннисист Хуан Мануэль Черундоло в двух сетах переиграл Игнасио Бусе.

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Черундоло-младший пробился во второй решающий поединок в карьере и поборется за второй трофей. В 2021 году он стал чемпионом соревнований идентичной категории в Кордобе.

Второй сеяный Александр Бублик из Казахстана в двух партиях одолел представителя Франции Артура Казо.

Казахстанец пробился в 13-й финал в карьере и первый на грунте.

Финал в Гштааде начнется 20 числа в 12:30 по Киеву.

АТР 250 Гштаад. 1/2 финала

Хуан Мануэль Черундоло – Игнасио Бусе [Q] – 6:3, 6:3

Артур Казо – Александр Бублик [2] – 1:6, 5:7