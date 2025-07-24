Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе

Житомирское «Полесье» провело первый матч против андоррской «Санта-Колома» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Этот поединок стал дебютным для Руслана Ротаня у руля «волков».

Команды начали встречу в невысоком темпе, высоким прессингом оказывая давление на защитные редуты друг друга. Активно вошел в игру Гайдучик, который старательно пытался цепляться за мяч. У номинальных гостей выделялся Креспо. Футболисты «Санта-Коломы» не стали отдавать инициативу житомирянам, отвечая своими атаками на наступательные действия «волков».

И при такой довольно равной игре «Полесье» в середине тайма открыло счет. Эффектная комбинация с участием Гайдучика и Андриевского завершилась выходом один на один с голкипером Гуцуляка, который спокойно разобрался в эпизоде.

«Волкам» бы в дальнейшем развить успех, но гости заиграли активнее и сразу отыгрались. Хадрой не справился с навесом в штрафную, и мяч отскочил к Ремолинсу, который расстрелял ворота житомирской команды. А вскоре только отличная реакция Кудрика помешала Д.Родригесу отправить мяч под перекладину.

Игра развивалась явно не по плану «Полесья». Но житомиряне вполне могли снова поразить ворота соперников, когда Гайдучик и Гонсалвеш не смогли замкнуть навес Гуцуляка. Перед перерывом головной боли тренерскому штабу Руслана Ротаня добавил классный удар Креспо, которым игрок «Санта-Коломы» отправил мяч в «девятку».

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот номинальных хозяев: Моурело со штрафного попал в ближнюю штангу. «Волки» долго не могли завладеть инициативой, а гости грамотно разрушали атаки соперников, периодически организовывая свое наступление.

До конца матча житомиряне создали, по сути, две реальные угрозы воротам соперников. Йосефи бил головой и попал в штангу, а Филиппов, который замкнул прострел Назаренко, не попал в цель. Неприятностей «Полесью» добавила травма Лукаса Тейлора, который вышел на поле после перерыва и досрочно завершил игру.

«Полесье» потерпело сенсационное поражение и через неделю постарается исправить ситуацию в гостевом поединке.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Полесье» – «Санта-Колома» – 1:2

Голы: Гуцуляк (21) – Ремолинс (27), Креспо (44)

Предупреждение: Бабенко (77)

«Полесье»: Кудрик, Хадрой (Лукас Тейлор, 46; Крушинский, 65), Чоботенко, Бескоровайный (Сарапий, 46), Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Йосефи, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гайдучик (Филиппов, 60)

«Санта-Колома»: Руис, Креспо (Рубио, 71), С.Родригес, Сан-Николас, Систеро (Росс, 87), Д.Родригес, Пуэрто Бельярт (Давид Лопес, 57; Агарби, 87), Архона, Ремолинс (Гальего, 87), Леон, Моурело

Арбитр: Якоб Карлсен (Дания)

Стадион «Татран» (Пряшев, Словакия)

ПОЛЕСЬЕ – САНТА-КОЛОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА