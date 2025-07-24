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Лига конференций
Полесье
24.07.2025 20:00 – FT 1 : 2
ФК Санта-Колома
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Лига конференций
24 июля 2025, 21:55 | Обновлено 24 июля 2025, 23:09
7112
80

Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе

Руслан Ротань неудачно стартовал у руля житомирской команды

24 июля 2025, 21:55 | Обновлено 24 июля 2025, 23:09
7112
80
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело первый матч против андоррской «Санта-Колома» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Этот поединок стал дебютным для Руслана Ротаня у руля «волков».

Команды начали встречу в невысоком темпе, высоким прессингом оказывая давление на защитные редуты друг друга. Активно вошел в игру Гайдучик, который старательно пытался цепляться за мяч. У номинальных гостей выделялся Креспо. Футболисты «Санта-Коломы» не стали отдавать инициативу житомирянам, отвечая своими атаками на наступательные действия «волков».

И при такой довольно равной игре «Полесье» в середине тайма открыло счет. Эффектная комбинация с участием Гайдучика и Андриевского завершилась выходом один на один с голкипером Гуцуляка, который спокойно разобрался в эпизоде.

«Волкам» бы в дальнейшем развить успех, но гости заиграли активнее и сразу отыгрались. Хадрой не справился с навесом в штрафную, и мяч отскочил к Ремолинсу, который расстрелял ворота житомирской команды. А вскоре только отличная реакция Кудрика помешала Д.Родригесу отправить мяч под перекладину.

Игра развивалась явно не по плану «Полесья». Но житомиряне вполне могли снова поразить ворота соперников, когда Гайдучик и Гонсалвеш не смогли замкнуть навес Гуцуляка. Перед перерывом головной боли тренерскому штабу Руслана Ротаня добавил классный удар Креспо, которым игрок «Санта-Коломы» отправил мяч в «девятку».

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот номинальных хозяев: Моурело со штрафного попал в ближнюю штангу. «Волки» долго не могли завладеть инициативой, а гости грамотно разрушали атаки соперников, периодически организовывая свое наступление.

До конца матча житомиряне создали, по сути, две реальные угрозы воротам соперников. Йосефи бил головой и попал в штангу, а Филиппов, который замкнул прострел Назаренко, не попал в цель. Неприятностей «Полесью» добавила травма Лукаса Тейлора, который вышел на поле после перерыва и досрочно завершил игру.

«Полесье» потерпело сенсационное поражение и через неделю постарается исправить ситуацию в гостевом поединке.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Полесье» – «Санта-Колома» – 1:2

Голы: Гуцуляк (21) – Ремолинс (27), Креспо (44)

Предупреждение: Бабенко (77)

«Полесье»: Кудрик, Хадрой (Лукас Тейлор, 46; Крушинский, 65), Чоботенко, Бескоровайный (Сарапий, 46), Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Йосефи, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гайдучик (Филиппов, 60)

«Санта-Колома»: Руис, Креспо (Рубио, 71), С.Родригес, Сан-Николас, Систеро (Росс, 87), Д.Родригес, Пуэрто Бельярт (Давид Лопес, 57; Агарби, 87), Архона, Ремолинс (Гальего, 87), Леон, Моурело

Арбитр: Якоб Карлсен (Дания)

Стадион «Татран» (Пряшев, Словакия)

ПОЛЕСЬЕ – САНТА-КОЛОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Креспо (ФК Санта-Колома).
27’
ГОЛ ! Мяч забил От Ремолинс (ФК Санта-Колома).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 80
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Archie1991
"Вітаю!" Дно офіційно пробито. Ще не програвали клубам із Сан-Маріно, Фарер і Гібралтару. Все ще попереду. 
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+27
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Dovbush
Судячи з гри це не сенсація. У першому таймі андоці возили курчат (вони курчата,а не вовки) а в другому таймі грали за рахунком
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+21
VollerStar
Цей день настав. Нас в футбол чпокнула Андорра 😁
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+19
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pzs123456
Неее, ну я не то шоб офанарів, я просто в шоці. Тут вже і знизу немає кому постукати,дійсно дно. Балбеси та бездарі. Немає слів.
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+17
roman75zpr
Даже не приближайтесь больше к зоне еврокубков! А лучше отправляйтесь в 1-ю лигу со своими понтами дешёвыми...
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+16
dudigo78
Це навіть ганьбою назвати не можна. Цензурних слів нема
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+16
Yevginarius
андрора блять, андора сука
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+15
Dimaryz81
Бездари. Нет слов. Просто бездари.
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+14
Argon
Ротаню знову потрібно 3 роки? Команда зібрана, налаштуй її, щоб бігала. Ходять професіонали. Ніодного порядного момента. Краще б Карпати грали. Їх як не тренер, то вболівальники заведуть. А тут...мертвий номер. Шкода Буткевича, якого на бабло розводять. Колись йому надоїсть футбол з таким відношенням підлеглих
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+11
vivas057
Ось де робота для ТЦК. Навіщо ганьбити Україну? Краще долучитися до її захисту. Молоді, здорові хлопці. 
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+10
RomanMarik
Вовки позорні
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+10
naverland
Зачем этот колхоз играет в еврокубках? Там очки набирают только 2 команды, все остальное мусор полный. Уровень ротаня. 
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+9
Андрій Заліщук
долбойоби суки це Полісся, позор на віка
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+9
Умник
Піар-клуб. Абсолютно не пов'язано з футболом нічого
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+9
Misha Siryi
що і треба було довести, що в українському футболі є лише Динамо та Шахтар. всі інші для декорацій
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+9
himars_2023
Знову очки в копілку коефіцієнтів будуть тягнути Динамо  та Шахтар..А ділитися вони будуть  на 4 учасників від України..
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Bahus
Вляпалися в історію. Гравцям і тренерам потрібно шукати іншу роботу. Футбол це не для них. Програти андоррі, втрачаєш статус футболіста , це факт. Не грайте в футбол більше не мучайте людей
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+8
Boodya
Це просто ганьба.
Цього суперника мали б проходити легенько.
Краще б Карпати грали в ЄК, в тих хоч потенціал є
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+7
MrStepanovM .
пишуть історію українського футболу
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+7
v.s0312
Не думав що доживу до такої ганьби!
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+6
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