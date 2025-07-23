В четверг, 24 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Полесье» встретится с «Санта-Колома» из Андорры. Матч пройдет в Прешове (Словакия) на стадионе «Татран», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Житомирская команда в прошлом сезоне УПЛ заняла четвертое место и квалифицировалась в Лигу конференций. В прошлом году «волки» дебютировали на евроарене, на этой же стадии турнира уступив «Олимпии» из Любляны (0:2 и 1:2). «Полесье» к новому сезону готовилось в Австрии, где провело восемь спаррингов (3 победы, 1 поражение и 4 ничьи). В конце мая житомирскую команду возглавил Руслан Ротань, который в прошлом сезоне привел «Александрию» к серебряным медалям. «Санта-Колома» в 1-м квалификационном раунде нынешнего турнира оказалась сильнее боснийского «Бораца». На поле соперников андоррцы одержали неожиданную победу со счетом 4:1, а домашнее поражение со счетом 0:2 не помешало им завоевать путевку в следующую стадию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Санта-Колома», за которой можно следить в украинской версии сайта.