Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Санта-Колома. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Лига конференций
Полесье
24.07.2025 20:00 - : -
ФК Санта-Колома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
23 июля 2025, 23:40 |
122
0

Полесье – Санта-Колома. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Ротань дебютирует в еврокубках в качестве главного тренера

23 июля 2025, 23:40 |
122
0
Полесье – Санта-Колома. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Коллаж Sport.ua

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций сезона 2025-2026 в четверг, 24 июля, в Прешове (Словакия) встретятся «Полесье» и «Санта-Колома». Житомиряне начинают свой путь в еврокубках, в то время как андоррцы уже обыграли боснийский «Борац».

Полесье

В прошлом сезоне «Полесье» впервые в своей истории завоевало право на участие в Лиге Конференций. Правда, их дебют на евроарене получился смазанным – команда, которую на тот момент возглавлял Имад Ашур, уступила более опытной «Олимпии» из Словении с общим счетом 1:4.

Поэтому сейчас «Полесье» захочет исправиться за неудачу, и идеальным для этого шансом может быть положительный результат в поединке с андорской «Санта-Коломой».

Во время выступлений в украинских соревнованиях житомирский клуб смог дойти до полуфинала Кубка Украины и в ожесточенной борьбе выгрыз четвертое место, которое и служило пропуском в Лигу Конференций. В межсезонье «волки» почти не понесли потерь в составе команды, за исключением основного форварда Факундо Батисты. На его позицию пришли два игрока аналогичного амплуа – Александр Филиппов и Николай Гайдучик, которые в прошлом сезоне выступали в «Александрии» и «Вересе» соответственно. Также недавно в команду перешел фланговый защитник Никита Кравченко.

Кроме того, этот матч станет первым официальным для Руслана Ротаня во главе «Полесья» и первым в еврокубках в качестве наставника.

Санта-Колома

А вот будущий соперник житомирян уже стартовал в текущем сезоне, пройдя в первом раунде квалификации «Борац» из Боснии и Герцеговины. В первом матче «Санта-Колома» одержала уверенную победу 4:1. Более того, эта виктория стала первой выездной для команды в истории еврокубковых кампаний.

Однако в ответном матче андоррцы вообще могли попрощаться с еврокубками уже в первом раунде, потому что уступили 0:2. Однако, к их счастью, соперник проснулся лишь в заключительные 20 минут игры.

Что касается самих выступлений «Санта-Коломы» на международных соревнованиях, то в основном ей удавалось пройти один раунд квалификации. Правда, в сезоне 2023/2024 Лиги Конференций, «Санта-Колома» смогла пройти 2 стадии на пути в группу, где ей посчастливилось одолеть валлийский «Пенибонт» и «Сутьеску» из Черногории в дополнительное время.

Сейчас андоррцы планируют продолжить свое евротурне, однако для этого нужно обыгрывать «Полесье», для которого это только второе участие в Лиге Конференций.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне ни разу не встречались

Прогноз на противостояние

Трансферная стоимость «Полесья» почти в 7 раз выше всего состава «Санта-Коломы». Но андоррцы сыграли гораздо больше матчей в еврокубках, чем мы, даже несмотря на вылет на ранних стадиях квалификации. А потому им будет гораздо проще играть. Однако козырем для «волков» может служить неудачные выступления их оппонентов в гостях, где «Санта-Колома» лишь однажды праздновала победу (против «Бораца»). Поэтому, учитывая все обстоятельства, мы прогнозируем, что «Полесье» наконец-то сможет открыть счет победам на евроарене.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Майсурадзе, Крушинский, Андриевский, Бабенко, Макуана, Гуцуляк, Филиппов

«Санта-Колома»: Руис, Сан-Николас, Мурело, С. Родригес, Креспо, Систеро, Архона, Ремолинс, Р. Лопес, Леон, Феррейра Силва

Прогноз Sport.ua
Полесье
24 июля 2025 -
20:00
ФК Санта-Колома
Победа Полесья 1.20 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Полесье – Санта-Колома. Текстовая трансляция матча
Стало известно, сколько Александрия заработала на продаже лидера
Полесье обнародовало заявку на матчи с Санта-Коломой
Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома Руслан Ротань прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два гола в концовке. РБ Зальцбург стартовал в ЛЧ с разгромной победы
Футбол | 23 июля 2025, 22:23 0
Два гола в концовке. РБ Зальцбург стартовал в ЛЧ с разгромной победы
Два гола в концовке. РБ Зальцбург стартовал в ЛЧ с разгромной победы

Команда-участник КЧМ отгрузила 4 мяча в ворота норвежского Бранна

Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23 июля 2025, 06:00 1
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко

Энтони отдал дань уважения украинскому чемпиону

Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Футбол | 23.07.2025, 15:30
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Бокс | 23.07.2025, 09:05
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
Бокс | 23.07.2025, 05:00
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
22.07.2025, 07:35 9
Футбол
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
22.07.2025, 23:44
Футбол
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
22.07.2025, 10:08 5
Волейбол
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
22.07.2025, 14:46 7
Бокс
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
22.07.2025, 11:37
Бокс
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем