В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций сезона 2025-2026 в четверг, 24 июля, в Прешове (Словакия) встретятся «Полесье» и «Санта-Колома». Житомиряне начинают свой путь в еврокубках, в то время как андоррцы уже обыграли боснийский «Борац».

Полесье

В прошлом сезоне «Полесье» впервые в своей истории завоевало право на участие в Лиге Конференций. Правда, их дебют на евроарене получился смазанным – команда, которую на тот момент возглавлял Имад Ашур, уступила более опытной «Олимпии» из Словении с общим счетом 1:4.

Поэтому сейчас «Полесье» захочет исправиться за неудачу, и идеальным для этого шансом может быть положительный результат в поединке с андорской «Санта-Коломой».

Во время выступлений в украинских соревнованиях житомирский клуб смог дойти до полуфинала Кубка Украины и в ожесточенной борьбе выгрыз четвертое место, которое и служило пропуском в Лигу Конференций. В межсезонье «волки» почти не понесли потерь в составе команды, за исключением основного форварда Факундо Батисты. На его позицию пришли два игрока аналогичного амплуа – Александр Филиппов и Николай Гайдучик, которые в прошлом сезоне выступали в «Александрии» и «Вересе» соответственно. Также недавно в команду перешел фланговый защитник Никита Кравченко.

Кроме того, этот матч станет первым официальным для Руслана Ротаня во главе «Полесья» и первым в еврокубках в качестве наставника.

Санта-Колома

А вот будущий соперник житомирян уже стартовал в текущем сезоне, пройдя в первом раунде квалификации «Борац» из Боснии и Герцеговины. В первом матче «Санта-Колома» одержала уверенную победу 4:1. Более того, эта виктория стала первой выездной для команды в истории еврокубковых кампаний.

Однако в ответном матче андоррцы вообще могли попрощаться с еврокубками уже в первом раунде, потому что уступили 0:2. Однако, к их счастью, соперник проснулся лишь в заключительные 20 минут игры.

Что касается самих выступлений «Санта-Коломы» на международных соревнованиях, то в основном ей удавалось пройти один раунд квалификации. Правда, в сезоне 2023/2024 Лиги Конференций, «Санта-Колома» смогла пройти 2 стадии на пути в группу, где ей посчастливилось одолеть валлийский «Пенибонт» и «Сутьеску» из Черногории в дополнительное время.

Сейчас андоррцы планируют продолжить свое евротурне, однако для этого нужно обыгрывать «Полесье», для которого это только второе участие в Лиге Конференций.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне ни разу не встречались

Прогноз на противостояние

Трансферная стоимость «Полесья» почти в 7 раз выше всего состава «Санта-Коломы». Но андоррцы сыграли гораздо больше матчей в еврокубках, чем мы, даже несмотря на вылет на ранних стадиях квалификации. А потому им будет гораздо проще играть. Однако козырем для «волков» может служить неудачные выступления их оппонентов в гостях, где «Санта-Колома» лишь однажды праздновала победу (против «Бораца»). Поэтому, учитывая все обстоятельства, мы прогнозируем, что «Полесье» наконец-то сможет открыть счет победам на евроарене.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Майсурадзе, Крушинский, Андриевский, Бабенко, Макуана, Гуцуляк, Филиппов

«Санта-Колома»: Руис, Сан-Николас, Мурело, С. Родригес, Креспо, Систеро, Архона, Ремолинс, Р. Лопес, Леон, Феррейра Силва