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Лига конференций
25 июля 2025, 10:06 | Обновлено 25 июля 2025, 10:14
1344
2

«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций

Украинский коуч дал несколько комментариев после поражения от «Санта-Коломы»

25 июля 2025, 10:06 | Обновлено 25 июля 2025, 10:14
1344
2
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
ФК Полесье. Руслан Ротань

Украинский коуч житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал матч Лиги конференций с «Санта-Коломой», в котором его команда уступила со счетом 1:2:

– Руслан Петрович, тяжелая игра. Насколько лично для вас это поражение болезненно?

– Сто процентов, болезненно. Единственное, чего я не понял – почему, когда мы повели в счете, стали совсем другой командой. Это пока, пожалуй, загадка номер один. Мы позволили сопернику спокойно разыгрывать мяч, свободно начинать атаки, слишком много времени давали. До конца первого тайма я вообще не узнавал свою команду.

После перерыва немного активизировались, были более живые. Но, честно говоря, мы просто провалили примерно двадцать минут первого тайма. Сейчас пересмотрим матч, обязательно проанализируем. Первое, что хочется сказать — я уже это озвучил и ребятам: когда выходишь на матч, особенно на еврокубковый, ты должен быть голодным, злым – в первую очередь. А все остальное придет следом.

Начало у нас было агрессивным: мы прессинговали, забили гол. Но дальше... Создается впечатление, что после забитого мяча мы как будто поменялись с соперником ролями – так не должно быть. Тем более, это противостояние из двух поединков, и мы просто усложнили себе задачу. Убежден: через неделю мы должны быть совсем другой командой – прежде всего голодной до побед и до голов, уверенной. Других комментариев быть не может – мы обязаны исправиться.

– Удивила ли вас игра соперника? Или, возможно, не «Санта-Колома» выиграла, а именно «Полесье» проиграло?

– Ни в коем случае не удивила. Я уже говорил: это довольно неплохая команда, которая хорошо играет с мячом. Если дать им время – они этим временем воспользуются. Собственно, так и произошло. Особенно после того, как мы пропустили первый, абсолютно необязательный гол. И тогда появился какой-то ступор – мы перестали быть той командой, которая стремится пройти в следующий раунд.

– Все видели трагедию с Лукасом Тейлором, которая произошла в начале второго тайма. Какова ситуация с ним? Теряете правого защитника на следующий матч?

– Да, у нас эта позиция и так проблемная, нужно будет как-то выкручиваться. Но, к сожалению, похоже, что в колене что-то хрустнуло. Необходимо сделать МРТ, и тогда будем делать выводы. Но, как по мне, все серьезно.

– Можно ли еще спасти противостояние?

– Сто процентов, здесь даже не обсуждается. У нас есть еще два тайма, и мы должны быть совсем другой командой через неделю. Я уже повторял: в Андорре мы должны выйти голодными, с правильным настроем. Если мы изменим менталитет, будем иметь искреннее желание побеждать, забивать, – то, что у нас было в первые 15-20 минут сегодняшнего матча, – то я убежден, что все будет хорошо.

Ранее сообщалось о том, что Андриевский прокомментировал матч с «Санта-Коломой».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
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protasov_lyopu_davai
невимовно потужно
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Burevestnik
Ротань впевнено сказав,
шо врятують протистояння на 100%.
Треба запам'ятати.
шо він скаже після гри в Андоррі?
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