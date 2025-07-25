«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой

Украинский полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский прокомментировал первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций с «Санта-Коломой», в котором представитель УПЛ уступил со счетом 1:2:

– Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы избежать поражения?

– Я не знаю, чего именно не хватило. Мы искренне верили до последних минут, что удастся отыграться и вырвать хотя бы ничью. В то же время понимали, что впереди еще второй матч, поэтому нельзя было думать только об атаке.

– Моменты были, но не удалось реализовать. Как это повлияло на ход игры?

– Да, были моменты – и не один. Но мы их не реализовали. Несмотря на это, у нас есть все шансы пройти дальше. Готовимся к следующей игре.

Ранее сообщалось о том, что Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций.