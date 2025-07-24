Полесье – Санта-Колома – 1:2. Поражение в Словакии. Видео голов и обзор
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В четверг, 24 июля, проходил матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу принимал «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).
Украинская команда первой вышла вперед благодаря голу Гуцуляка, но пропустила два мяча еще в первом тайме, на что ничем не смогла ответить во второй половине встречи.
Лига конференций. 2-й раунд квалификации. 1-й матч
Полесье (Украина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:2
Гол: Гуцуляк, 20 – Ремолинс, 28, Креспо, 45
События матча
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