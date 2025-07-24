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Лига конференций
Полесье
24.07.2025 20:00 – FT 1 : 2
ФК Санта-Колома
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Лига конференций
24 июля 2025, 22:03 | Обновлено 24 июля 2025, 23:18
4045
6

Полесье – Санта-Колома – 1:2. Поражение в Словакии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

24 июля 2025, 22:03 | Обновлено 24 июля 2025, 23:18
4045
6
Полесье – Санта-Колома – 1:2. Поражение в Словакии. Видео голов и обзор
ФК Полесье

В четверг, 24 июля, проходил матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимал «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Украинская команда первой вышла вперед благодаря голу Гуцуляка, но пропустила два мяча еще в первом тайме, на что ничем не смогла ответить во второй половине встречи.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации. 1-й матч

Полесье (Украина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:2

Гол: Гуцуляк, 20 – Ремолинс, 28, Креспо, 45

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Креспо (ФК Санта-Колома).
27’
ГОЛ ! Мяч забил От Ремолинс (ФК Санта-Колома).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
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Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 6
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Test
Олександрію розвалили, а Полісся добили... І це один тренерський штаб....
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+3
Shturmgewehr
Рівень Ротаня тренера...
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+2
Dovbush
Я отримую задоволення від гри андорців. Таке враження, що профі грають проти аматорів з першості міста, які тільки й дк=умають, коли вже на пиво
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+2
петр
полисся дно
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+2
Burevestnik
дякуючи кращому тренеру в УПЛ сезону 2024/25
Полісся з новим тренером розвалилось  нах..
Чи дозволить Буткевич Роттаню рік "будувати" команду?
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+1
Bakal
Андорій наші команди ще не програвали🤮
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0
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