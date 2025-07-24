23 июля, за день до матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с турецким «Бешикташем», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Бешикташ» в Стамбуле.

Первые 15 минут занятия команды Арды Турана, как того требует регламент УЕФА, были открытыми для журналистов: представители СМИ смогли увидеть разминку и некоторые упражнения с мячом в исполнении «оранжево-черных».

Далее сессия проходила за закрытыми дверями, горняки работали над контролем мяча, атакующими действиями и ударами по воротам. Таким образом, игроки смогли опробовать гибридный газон арены, на которой состоится завтрашнее противостояние.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Бешикташ» – «Шахтер» на стамбульском стадионе «Бешикташ Стэдиум» начнется 24 июля в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бешикташем