ФОТО. Александрия представила игровую форму на матч Лиги конференций

Клуб «Александрия» презентовал домашнюю и выездную комплекты игровой формы для Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия будет принимать белградский Партизан из Сербии.

Украинская команда сыграет условно дома – на арене ГКС Катовице в польском городе Катовице.

Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет через неделю в Сербии.