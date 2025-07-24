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Лига Европы
24 июля 2025, 06:47 | Обновлено 24 июля 2025, 07:16
226
0

ФОТО. Александрия представила игровую форму на матч Лиги конференций

Вице-чемпионы УПЛ сыграют первый матч Q2 ЛК против сербского Партизана

24 июля 2025, 06:47 | Обновлено 24 июля 2025, 07:16
226
0
ФОТО. Александрия представила игровую форму на матч Лиги конференций
ФК Александрия

Клуб «Александрия» презентовал домашнюю и выездную комплекты игровой формы для Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия будет принимать белградский Партизан из Сербии.

Украинская команда сыграет условно дома – на арене ГКС Катовице в польском городе Катовице.

Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет через неделю в Сербии.

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Партизан Белград Александрия Лига конференций игровая форма фото видео
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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