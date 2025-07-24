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  4. На игру ЛК между Александрией и Партизаном продано около 300 билетов
Лига конференций
24 июля 2025, 05:31 | Обновлено 24 июля 2025, 06:05
118
0

На игру ЛК между Александрией и Партизаном продано около 300 билетов

Команды выйдут на поединок 24 июля в 20:00 в польском Катовице

24 июля 2025, 05:31 | Обновлено 24 июля 2025, 06:05
118
0
На игру ЛК между Александрией и Партизаном продано около 300 билетов
ФК Александрия

24 июля клуб Александрия сыграет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия примет белградский Партизан из Сербии.

Как сообщил польский журналист Петр Слонка, на эту игру пока продано около 300 билетов.

Украинская команда сыграет условно дома – на арене ГКС Катовице в польском городе Катовице.

Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени.

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билеты Партизан Белград Александрия Катовице Лига конференций Петр Слонка зрители
Николай Степанов Источник: Telegram
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