На игру ЛК между Александрией и Партизаном продано около 300 билетов

24 июля клуб Александрия сыграет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия примет белградский Партизан из Сербии.

Как сообщил польский журналист Петр Слонка, на эту игру пока продано около 300 билетов.

Украинская команда сыграет условно дома – на арене ГКС Катовице в польском городе Катовице.

Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени.