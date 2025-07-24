Лига конференций24 июля 2025, 05:31 | Обновлено 24 июля 2025, 06:05
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На игру ЛК между Александрией и Партизаном продано около 300 билетов
Команды выйдут на поединок 24 июля в 20:00 в польском Катовице
24 июля 2025, 05:31 | Обновлено 24 июля 2025, 06:05
118
0
24 июля клуб Александрия сыграет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия примет белградский Партизан из Сербии.
Как сообщил польский журналист Петр Слонка, на эту игру пока продано около 300 билетов.
Украинская команда сыграет условно дома – на арене ГКС Катовице в польском городе Катовице.
Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени.
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