Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации источника, трансфер футболиста рассматривает топовый клуб чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити». «Горожане» готовы выложить за Трубина солидный чек – 55 миллионов фунтов. Отмечается, что в обратном направлении может уехать вратарь «горожан» Эдерсон – «Бенфика» готова выложить за него 10 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.