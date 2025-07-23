Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Англия
23 июля 2025, 23:18 |
2825
2

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

23 июля 2025, 23:18 |
2825
2
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации источника, трансфер футболиста рассматривает топовый клуб чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити». «Горожане» готовы выложить за Трубина солидный чек – 55 миллионов фунтов. Отмечается, что в обратном направлении может уехать вратарь «горожан» Эдерсон – «Бенфика» готова выложить за него 10 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.

По теме:
Французский журналист расхвалил Забарного и дал совет ПСЖ
Ливерпуль первым потратил 300 млн евро в летнее трансферное окно
Там играет экс-игрок «Шахтера». У Мюллера появился интересный вариант
Бенфика трансферы Эдерсон чемпионат Португалии по футболу Манчестер Сити трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Футбол | 23 июля 2025, 15:30 7
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера

В первом матче шансы на победу выше у турецкой команды

Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Футбол | 23 июля 2025, 22:09 3
Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости

Украинский голкипер будет иметь проблемы с игровым временем

Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Бокс | 23.07.2025, 07:40
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Бокс | 23.07.2025, 06:10
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Бокс | 23.07.2025, 01:00
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Ага, на початку тижня писали, що Бенфіка хоче 25... А тут ні з того, ні з сього МС вирішив вивалити 55...
Ответить
+1
Simar_kr
Це ж вже було))))
Ответить
+1
Популярные новости
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
22.07.2025, 00:30 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 5
Футбол
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
22.07.2025, 23:44
Футбол
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
22.07.2025, 14:46 7
Бокс
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20 1
Бокс
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 112
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем