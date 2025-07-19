Рууд вылетел от 109-й ракетки. Определены пары 1/2 финала турнира в Гштааде

18 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Гштааде (Швейцария) состоялись матчи 1/4 финала.

13-й номер мирового рейтинга Каспер Рууд потерпел поражение от аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (109-я ракетка) в трех сетах. В решающей партии Рууд побеждал 3:0 с двумя брейками, но отдал шесть геймов подряд. Помимо Рууда, Черундоло в Гштааде также прошел Яна-Леннарда Штруффа и Давида Гоффена.

Следующим соперником Хуана Мануэля будет перуанец Игнасио Бусе. Бусе в четвертьфинале выбил Романа Андреса Бурручагу, а ранее в основе также справился с Ласло Дьере и Камилом Майхжаком. Игнасио стартовал с квалификации, где оказался сильнее Альберта Рамоса и Патрика Захрая.

В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Артур Казо и Александр Бублик. Француз успел пройти Николаза Басилашвили, Томаса Мартина Этчеверри и Жерома Кима, а казахстанец справился с Александром Шевченко и Франсиско Комесаньей.

Из всех четырех полуфиналистов только Бублик входит в топ-100 – он 34-й.

Полуфиналы в Гштааде пройдут в субботу, 19 июля.

АТР 250 Гштаад. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каспер Рууд [1] – Хуан Мануэль Черундоло – 2:6, 6:1, 3:6

Роман Андрес Бурручага – Игнасио Бусе [Q] – 3:6, 6:3, 1:6

Нижняя часть сетки

Жером Ким – Артур Казо – 6:7 (3:7), 6:3, 5:7

Франсиско Комесанья [7] – Александр Бублик [2] – 4:6, 3:6

АТР 250 Гштаад. Пары 1/2 финала

Хуан Мануэль Черундоло – Игнасио Бусе [Q]

Артур Казо – Александр Бублик [2]