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  4. ВИДЕО. Александрия пропустила второй гол от Партизана в Лиге конференций
Лига конференций
24 июля 2025, 21:23 | Обновлено 24 июля 2025, 21:25
422
1

ВИДЕО. Александрия пропустила второй гол от Партизана в Лиге конференций

Огнен Угрешич отличился забитым голом на 56-й минуте

24 июля 2025, 21:23 | Обновлено 24 июля 2025, 21:25
422
1
ВИДЕО. Александрия пропустила второй гол от Партизана в Лиге конференций
Kyivstar TV

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

На 56-й минуте Александрия пропустила второй гол (0:2), отличился Огнен Угрешич.

ГОЛ! 0:2. Огнен Угрешич, 56 мин

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Партизан Белград Александрия видео голов и обзор Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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GroundUnder
шо снова проклятая Ворскла мешает набирать кроме Шахты и киевлян очки в еврокопилку?))
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