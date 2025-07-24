Лига конференций24 июля 2025, 21:23 | Обновлено 24 июля 2025, 21:25
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ВИДЕО. Александрия пропустила второй гол от Партизана в Лиге конференций
Огнен Угрешич отличился забитым голом на 56-й минуте
24 июля 2025, 21:23 | Обновлено 24 июля 2025, 21:25
422
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Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.
На 56-й минуте Александрия пропустила второй гол (0:2), отличился Огнен Угрешич.
ГОЛ! 0:2. Огнен Угрешич, 56 мин
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Комментарии 1
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шо снова проклятая Ворскла мешает набирать кроме Шахты и киевлян очки в еврокопилку?))
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