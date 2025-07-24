ВИДЕО. Александрия пропустила второй гол от Партизана в Лиге конференций

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

На 56-й минуте Александрия пропустила второй гол (0:2), отличился Огнен Угрешич.

ГОЛ! 0:2. Огнен Угрешич, 56 мин