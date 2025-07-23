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  4. «Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
Лига чемпионов
23 июля 2025, 11:29 |
1440
2

«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ

Именитый специалист остался недоволен уровнем игры от подопечных Александра Шовковского

23 июля 2025, 11:29 |
1440
2
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» на выезде разгромило мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0.

Бывший футболист и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо остался недоволен игрой, которую продемонстрировали подопечные Александра Шовковского:

– Йожеф Йожефович, как вам матч?

– Я даже не всю игру смотрел, потому что смотреть было стыдно! «Хамрун» – это команда уровня Второй лиги, и «Динамо» в этом матче тоже опустилось до этого уровня. То, что я увидел сегодня, даже футболом нельзя назвать. Очень слабая игра в исполнении киевского клуба просто никакие. Куча ошибок, скорости нет, все пешком. Ну не играют так сегодня в футбол!

– Хоть кто-то из динамовцев вам понравился в этой игре?

– Не понравился никто! Несерьезно киевляне отнеслись к матчу. Ярмоленко пешком ходил по полю, да и другие тоже, – остался недоволен Сабо.

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс Йожеф Сабо Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: BLIK
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Діду, не тупи, спека під 40 градусів була, попробуй побігай по відкритому полю! Там і ПСЖ би не бігав би так, що воно меле?
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+4
Dmytro Koval
Згоден з Сабо
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-3
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