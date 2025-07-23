«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ

22 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» на выезде разгромило мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0.

Бывший футболист и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо остался недоволен игрой, которую продемонстрировали подопечные Александра Шовковского:

– Йожеф Йожефович, как вам матч?

– Я даже не всю игру смотрел, потому что смотреть было стыдно! «Хамрун» – это команда уровня Второй лиги, и «Динамо» в этом матче тоже опустилось до этого уровня. То, что я увидел сегодня, даже футболом нельзя назвать. Очень слабая игра в исполнении киевского клуба просто никакие. Куча ошибок, скорости нет, все пешком. Ну не играют так сегодня в футбол!

– Хоть кто-то из динамовцев вам понравился в этой игре?

– Не понравился никто! Несерьезно киевляне отнеслись к матчу. Ярмоленко пешком ходил по полю, да и другие тоже, – остался недоволен Сабо.

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00 по киевскому времени.