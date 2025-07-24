24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 28-й минуте счет стал 2:0 в пользу горняков. Ворота соперников поразил бразильский форвард Эгиналду.

Ассист на него отдал еще один бразилец – Алиссон Сантана. Алиссон также стал автором первого гола в этом противостоянии.

❗️ ВИДЕО. Как Эгиналду сделал счет 2:0 в пользу Шахтера в матче с Бешикташем

ГОЛ! 0:2 Эгиналду, 28 мин.