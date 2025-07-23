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WTA
23 июля 2025, 17:04 | Обновлено 23 июля 2025, 17:07
208
0

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге

Украинка и ее напарница Ниномия переиграли тандем Морателли / Стоянович

23 июля 2025, 17:04 | Обновлено 23 июля 2025, 17:07
208
0
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, столице Чехии.

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония), получившие второй номер посева, в двух сетах переиграли тандем Анжелика Морателли (Италия) / Нина Стоянович (Сербия).

Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты.

WTA 250 Прага. Пары. Хард. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – Анжелика Морателли (Италия) / Нина Стоянович (Сербия) – 6:4, 6:4

В четвертьфинале Надежда и Макото сыграют с тандемом Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева.

Надежда Киченок проводит третий совместный турнир с Ниномией. На прошлой неделе они завоевали парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

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WTA Вашингтон Надежда Киченок Макото Ниномия Нина Стоянович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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