Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге
Украинка и ее напарница Ниномия переиграли тандем Морателли / Стоянович
Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, столице Чехии.
В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония), получившие второй номер посева, в двух сетах переиграли тандем Анжелика Морателли (Италия) / Нина Стоянович (Сербия).
Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты.
WTA 250 Прага. Пары. Хард. 1/8 финала
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – Анжелика Морателли (Италия) / Нина Стоянович (Сербия) – 6:4, 6:4
В четвертьфинале Надежда и Макото сыграют с тандемом Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева.
Надежда Киченок проводит третий совместный турнир с Ниномией. На прошлой неделе они завоевали парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
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