С днем рождения! Киченок отыграла два матчбола и завоевала титул в Гамбурге
Надежда и Макото Ниномия на супертай-брейке вырвали победу у Анны Бондар и Аранчи Рус
Украинская теннисистка Надежда Киченок завоевала парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) на супертай-брейке вырвали победу у тандема Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды).
WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, финал
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 3:6, [11:9]
На супертай-брейке украинско-японский дуэт уступал 4:8 и 7:9, но сумел отыграть два чемпионшип-поинта (два матчбола), взял четыре очка подряд и вырвал победу.
20 июля Надежда вместе со своей сестрой Людмилой отпраздновала 33-летие.
Надежда Киченок провела второй совместный турнир с Ниномией. В 2023 году они добрались до стадии 1/2 финала на соревнованиях в Лионе.
Киченок сыграла во втором финале в 2025 году. В феврале Надежда и Людмила Киченок проиграли в решающем поединке пятисотника в Линце.
Надежда завоевала десятый титул на уровне Тура и первый с 2023 года.
Также отметим, что Анна Бондар проиграла оба финала в Гамбурге. Ранее она уступила Лоис Буассон в матче за трофей одиночного разряда.
Путь Надежды Киченок и Макото Ниномии к трофею в Гамбурге:
- 1/8 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Нома Акуге Ноха / Насташа Шунк [WC] – 6:3, 6:2
- 1/4 финала: 6:4, 7:5 Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Ирина Бара / Ралука Шербан –
- 1/2 финала: 6:3, 5:7, [10:8] Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай [3] –
- Финал: Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Анна Бондар / Аранча Рус – 6:4, 3:6, [11:9]
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