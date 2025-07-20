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WTA
20 июля 2025, 19:46 | Обновлено 20 июля 2025, 20:14
1118
5

С днем рождения! Киченок отыграла два матчбола и завоевала титул в Гамбурге

Надежда и Макото Ниномия на супертай-брейке вырвали победу у Анны Бондар и Аранчи Рус

20 июля 2025, 19:46 | Обновлено 20 июля 2025, 20:14
1118
5
С днем рождения! Киченок отыграла два матчбола и завоевала титул в Гамбурге
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завоевала парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) на супертай-брейке вырвали победу у тандема Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды).

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, финал

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 3:6, [11:9]

На супертай-брейке украинско-японский дуэт уступал 4:8 и 7:9, но сумел отыграть два чемпионшип-поинта (два матчбола), взял четыре очка подряд и вырвал победу.

20 июля Надежда вместе со своей сестрой Людмилой отпраздновала 33-летие.

Надежда Киченок провела второй совместный турнир с Ниномией. В 2023 году они добрались до стадии 1/2 финала на соревнованиях в Лионе.

Киченок сыграла во втором финале в 2025 году. В феврале Надежда и Людмила Киченок проиграли в решающем поединке пятисотника в Линце.

Надежда завоевала десятый титул на уровне Тура и первый с 2023 года.

Также отметим, что Анна Бондар проиграла оба финала в Гамбурге. Ранее она уступила Лоис Буассон в матче за трофей одиночного разряда.

Путь Надежды Киченок и Макото Ниномии к трофею в Гамбурге:

  • 1/8 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Нома Акуге Ноха / Насташа Шунк [WC] – 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Ирина Бара / Ралука Шербан – 6:4, 7:5
  • 1/2 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай [3] – 6:3, 5:7, [10:8]
  • Финал: Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Анна Бондар / Аранча Рус – 6:4, 3:6, [11:9]
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Надежда Киченок Макото Ниномия Анна Бондар Аранча Рус WTA Гамбург трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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C.Пеклов
Надію й Люду з днем народження!Подаровані Наді й Макото по літрі шампанського сьогодні дуже доречні!Успіху дівчатам на наступних турнірах!
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+4
Vadym Shcherban
Молодці. На характері. Витягли, майже безнадійний (в кінці) Тай. Дуже теплі обійми Наді та Макото були додатковим емоційним плюсом.Дякуємо, дівчата.
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+3
C.Пеклов
Молодець!А Бондар за 2 зайцями ...
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+2
Alehandro
За рахунку 5:8 на таї думав, що вже усьо, але молодці, видряпали перемогу!   Все ж пару краще змінити: ця міміно досить посередньо грає... а ось і Юля перемогла
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+1
Павло
Після сьогоднішнього волейболу пофіг, чесно кажучи, і на Кіченок, і на будь які інші спортивні події 
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0
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