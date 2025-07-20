С днем рождения! Киченок отыграла два матчбола и завоевала титул в Гамбурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок завоевала парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) на супертай-брейке вырвали победу у тандема Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды).

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, финал

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 3:6, [11:9]

На супертай-брейке украинско-японский дуэт уступал 4:8 и 7:9, но сумел отыграть два чемпионшип-поинта (два матчбола), взял четыре очка подряд и вырвал победу.

20 июля Надежда вместе со своей сестрой Людмилой отпраздновала 33-летие.

Надежда Киченок провела второй совместный турнир с Ниномией. В 2023 году они добрались до стадии 1/2 финала на соревнованиях в Лионе.

Киченок сыграла во втором финале в 2025 году. В феврале Надежда и Людмила Киченок проиграли в решающем поединке пятисотника в Линце.

Надежда завоевала десятый титул на уровне Тура и первый с 2023 года.

Также отметим, что Анна Бондар проиграла оба финала в Гамбурге. Ранее она уступила Лоис Буассон в матче за трофей одиночного разряда.

Путь Надежды Киченок и Макото Ниномии к трофею в Гамбурге: