Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере
Лоис Буассон одолела Анну Бондар и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге
Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 63) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В финале француженка, которая в 2025 году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос, в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 77) за 1 час и 52 минуты.
WTA 250 Гамбург. Грунт, финал
Анна Бондар (Венгрия) [7] – Лоис Буассон (Франция) [5] – 5:7, 3:6
В первой партии Буассон уступала 0:4 / 2:5 с двумя брейками, но сумела отыграться и оформить эффектный камбек.
Буассон и Бондар провел первое очное противостояние. Лоис впервые в карьере завоевала трофей на уровне Тура.
Помимо Анны, Буассон в Гамбурге также одолела Юлию Грабер, Тамару Корпач, Викторию Томову и Даяну Ястремскую.
С понедельника Лоис дебютирует в топ-50 рейтинга WTA и поднимется на 44-е место.
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Минулої весни (2024) два поспіль титула на рівні W35 (один з них з бубликом Соболевій по ходу п'єси), потім 75 (виграш в фіналі у Бондар), челенджер. На 23 виграних матча одна поразка. Іронія долі - саме від Бондар. Якби не жахлива травма, Луїс вистрілила б вже на минулорічному РГ. Перед цьогорічним вона взяла черговий титул (W75), тобто вінстрик цього року складав 10 ігор аж до півфіналу РГ.
Навряд чи вона досягне чогось значного на харді, тим більш траві, але на грунті сильна. Приваблює також стримана поведінка на корті, не "камонить" і не струшує повітря зойками первісної людини. А що не модельна зовнішність, так вибачайте, вона французська тенісистка, а не французська кіноартистка.