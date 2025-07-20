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WTA
20 июля 2025, 17:05 | Обновлено 20 июля 2025, 18:35
1026
5

Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере

Лоис Буассон одолела Анну Бондар и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге

20 июля 2025, 17:05 | Обновлено 20 июля 2025, 18:35
1026
5
Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 63) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В финале француженка, которая в 2025 году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос, в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 77) за 1 час и 52 минуты.

WTA 250 Гамбург. Грунт, финал

Анна Бондар (Венгрия) [7] – Лоис Буассон (Франция) [5] – 5:7, 3:6

В первой партии Буассон уступала 0:4 / 2:5 с двумя брейками, но сумела отыграться и оформить эффектный камбек.

Буассон и Бондар провел первое очное противостояние. Лоис впервые в карьере завоевала трофей на уровне Тура.

Помимо Анны, Буассон в Гамбурге также одолела Юлию Грабер, Тамару Корпач, Викторию Томову и Даяну Ястремскую.

С понедельника Лоис дебютирует в топ-50 рейтинга WTA и поднимется на 44-е место.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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C.Пеклов
З позитиву-Орлов та Білозерцев взяли по титулу на своїх турнірах!
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+1
Бітанга
Заслужений трофей, я за неї вболівав, молодець шо поберувала!
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+1
Sashamar
Не зовсім так. Перший на рівні WTA-туру (при цьому челенджер в неї вже був). Щоб не було зайвих закидів в "сенсаційності", ще раз нагадую "этапы большого пути".
Минулої весни (2024) два поспіль титула на рівні W35 (один з них з бубликом Соболевій по ходу п'єси), потім 75 (виграш в фіналі у Бондар), челенджер. На 23 виграних матча одна поразка. Іронія долі - саме від Бондар. Якби не жахлива травма, Луїс вистрілила б вже на минулорічному РГ. Перед цьогорічним вона взяла черговий титул (W75), тобто вінстрик цього року складав 10 ігор аж до півфіналу РГ. 
Навряд чи вона досягне чогось значного на харді, тим більш траві, але на грунті сильна. Приваблює також стримана поведінка на корті, не "камонить" і не струшує повітря зойками первісної людини. А що не модельна зовнішність, так вибачайте, вона французська тенісистка, а не французська кіноартистка.
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0
C.Пеклов
Вчора тут наїхали на Даю,мов програла одноногій, мене заминусовали за її захист.Ось вам й однонога!
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0
kadaad .
Гермафродит обыграл очередную жертву женского пола.
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-1
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