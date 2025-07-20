Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 63) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В финале француженка, которая в 2025 году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос, в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 77) за 1 час и 52 минуты.

WTA 250 Гамбург. Грунт, финал

Анна Бондар (Венгрия) [7] – Лоис Буассон (Франция) [5] – 5:7, 3:6

В первой партии Буассон уступала 0:4 / 2:5 с двумя брейками, но сумела отыграться и оформить эффектный камбек.

Буассон и Бондар провел первое очное противостояние. Лоис впервые в карьере завоевала трофей на уровне Тура.

Помимо Анны, Буассон в Гамбурге также одолела Юлию Грабер, Тамару Корпач, Викторию Томову и Даяну Ястремскую.

С понедельника Лоис дебютирует в топ-50 рейтинга WTA и поднимется на 44-е место.